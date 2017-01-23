Вокруг Донецка начались бои

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как рассказывает жители оккупированного Донецка, с наступлением вечера город сотрясают звуки залпов артиллерии и взрывы.

"Часов с четырех дня боевики развлекаются: то из автоматов стреляют, то из гранатометов в сторону Марьинки. Все мы стали дергаными, нервными, очень устали так жить", – пожаловалась жительница Петровского района Анна Омельяненко.

Вместе с тем, горожане отмечают, что также бои ведутся и на северных окраинах города – в районе ясиноватской развязки, которую можно назвать одной из самых "горячих" точек на фронте.

"Уже минут сорок неспокойно на севере – в районе аэропорта и авдеевской промзоны, – рассказывает житель Киевского района Илья. – Слышны частые залпы минометов, взрывы падающих снарядов и очереди крупнокалиберных пулеметов".