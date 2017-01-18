Волонтеры штаба Рината Ахметова уже год привозят продуктовые наборы в Польное (видео)

С началом военных действий большинство жителей покинули поселок. Опустел каждый второй дом

Без своего жилья, с пятью детьми. Оксана Беляжинская из поселка Польное, что в Донецкой области, осталась на улице. Многодетная семья нашла приют в заброшенном доме. Но условий там нет.

Даже днем на улицах поселка редко кого встретишь. С началом военных действий большинство жителей покинули поселок. Опустел каждый второй дом.

"Рядом с нами дом пустой, он уже давно стоит люди уехали", – говорит Оксана Беляжинская.

Оксана с детьми оказалась на улице после развода. Временный приют семья нашла в этой заброшенной комнате.

Трещины в каждой стене. Сквозь них задувает ветер. Иногда температура опускается до критических показателей, но на спартанские условия Беляжинские не жалуются. С собой забрали и домашнего любимца.

С доходов у Оксаны – только социальная помощь на детей. Найти работу в поселке сегодня невозможно. Единственное предприятие по хранению и переработке зерна закрыто. На территории – куча металлолома.

Главный источник выживание для каждого жителя – гуманитарная помощь. Волонтеры штаба Рината Ахметова уже год как привозят в поселок продуктовые наборы.

"В Польном мы выдаем наборы всем жителям, кроме работоспособных мужчин. В этом поселке его население в мирное время составляло до 300 человек, на сегодняшний день здесь осталась ровно половина людей. Из них действительно -это старики и женщины с детьми", – отметила Юлия Малахова, координатор мобильных бригад волонтеров штаба Рината Ахметова.

Пока дети разбирают пакет с продуктами, Оксана думает, что приготовить на обед.

"Отлично, с муки получаются хорошие блинчики, дети очень любят с вареньем", – отметила Оксана.

А еще в пакетах – каши, сахар, консервы и коробки конфет. Большой семье этого хватит надолго.

"Большая благодарность Ринату Ахметову, что есть такие люди – помогают, понимают", – добавила Оксана.

После школы 16-летний Гена спешит расчистить дорожки. Этой ночью, как никогда, выпало много снега.

"Надо убирать, маме помогать",- сказал Гена.

Затем дети толпой катаются на санках и играют в снежки. Прошлой зимой такой возможности не было.

Каждый день многодетная семья мечтает, что скоро наступит долгожданный мир и они смогут вернуться к привычной жизни.

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