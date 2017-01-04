ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак (видео)

Речь идет о поселке Новолуганское, в которое в конце декабря вошли украинские военные и установили блокпост

Новые позиции на Светлодарской дуге украинские военные заняли, не нарушая Минских соглашений, поскольку эта территория и так принадлежит Украине. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Отметим, что речь идет о поселке Новолуганское, которое ранее было в серой зоне, и в конце декабря туда вошли армейцы. По словам главы Минообороны, военные просто были вынуждены реагировать на атаки террористов.

"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениями, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", – подчеркнул он.

Напомним, Вооруженные Силы Украины 23 декабря установили блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на "Светлодарской дуге".

В Министерстве обороны заявили, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".