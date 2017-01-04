Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/3_main.1483525999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/3_tn.1483525999.jpg Донбасс Речь идет о поселке Новолуганское, в которое в конце декабря вошли украинские военные и установили блокпост

ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак (видео)

Сегодня, 12:32

Речь идет о поселке Новолуганское, в которое в конце декабря вошли украинские военные и установили блокпост


Виде:

Новые позиции на Светлодарской дуге украинские военные заняли, не нарушая Минских соглашений, поскольку эта территория и так принадлежит Украине. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Отметим, что речь идет о поселке Новолуганское, которое ранее было в серой зоне, и в конце декабря туда вошли армейцы. По словам главы Минообороны, военные просто были вынуждены реагировать на атаки террористов.

"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениями, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", – подчеркнул он. 

Напомним, Вооруженные Силы Украины 23 декабря установили блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на "Светлодарской дуге".

В Министерстве обороны заявили, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".
видео, Донбасс, военные, ВСУ, территория, вооруженные силы украины, блокпост, Полторак, украинские военные, министр обороны, минские договоренности, Светлодарская дуга, Новолуганское

Вы сейчас просматриваете новость "ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Российские военные. Фото: voenpro.ru

Полторак назвал число российских войск на Донбассе

Сегодня, 11:39

На передовой сосредоточено огромное количество вооружения и техники РФ, заявляют в Минобороны 

Донбасс

ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса - Курц

Сегодня, 10:20

Председатель ОБСЕ отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения минских договоренностей

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: Союз "Народная память"

Украинских военных обстреляли из БМП и гранатометов: двое бойцов ранены

Сегодня, 09:23

Противник вел огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов, также стреляли снайперы 

Донбасс

Боевики "горячо" поздравили бойцов с Новым годом

Вчера, 21:18

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком участке фронта

Донбасс

Что поразило на Донбассе нового главу ОБСЕ

Вчера, 21:06

Завтра дипломаты продолжат изучать ситуацию на востоке Украины

Донбасс

Фото: pixabay.com

На Донбассе обнаружили огромный склад оружия

Вчера, 20:08

Схроны нашли в двух селах 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.