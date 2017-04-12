ВСУ в любой момент готовы вернуть отведенную технику и оружие на прежние позиции – Порошенко

Сегодня, 15:41

По словам президента, все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности

Петр Порошенко, фото president.gov.ua
Петр Порошенко, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае необходимости украинские военные готовы оперативно вернуть отведенную технику и оружие на прежние позиции.

"Сегодня, в соответствии с Минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности, и мы в этом сейчас убедились", – сказал глава государства, выступая перед военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады в Луганской области в среду.

По его словам, в случае необходимости вся эта техника и оружие "в самые кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления наших оборонных рубежей".

"Не исключением является и 17-я танковая бригада, которая имеет боевое мастерство и уже твердые и славные боевые традиции", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко отправился в Луганскую область, чтобы встретиться с украинскими военными.
Донбасс, Порошенко, боевики, линия разграничения

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Источник:

Интерфакс-Украина

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