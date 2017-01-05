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За 3 января СММ ОБСЕ зафиксировала 70 взрывов на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7857/27_main.1483609954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/27_tn.1483609954.jpg Донбасс Как отметили наблюдатели, наибольая напряженность сохранилась в районе треугольника Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт

За 3 января СММ ОБСЕ зафиксировала 70 взрывов на Донбассе

Сегодня, 11:51

Как отметили наблюдатели, наибольая напряженность сохранилась в районе треугольника Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт

ОБСЕ зафиксиовала 70 взрывов на Донбассе 3 января. Фото: osce.org
ОБСЕ зафиксиовала 70 взрывов на Донбассе 3 января. Фото: osce.org

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) во вторник, 3 января, задокументировала около 70 взрывов в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 3 января.

"В Донецкой области, если сравнивать с периодом с вечера 1 по вечер 2 января, Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 70 взрывов. Подавляющее большинство этих нарушений было зарегистрировано в районах Светлодарска и Горловки, а также в районе треугольника АвдеевкаЯсиноватая–Донецкий аэропорт", – проинформировали в миссии.

"Находясь вечером 2 января в подконтрольном правительству (Украины) городе Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали четыре взрыва, которые они оценили как выстрелы из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1), а также шесть выстрелов из 30-мм пушки БМП-2, 15 очередей из автоматического гранатомета и две очереди и шесть выстрелов из стрелкового оружия. Все эти случаи огневой активности были зарегистрированы наблюдателями в 3-5 км к юго-востоку", – говорится в отчете.

Также наблюдатели сообщают, что в тот же вечер, находясь в подконтрольной боевикам т.н."ДНР" Горловке (39 км к северу от Донецка), команда СММ в течение двух часов слышала 45 очередей из крупнокалиберного пулемета и 54 очереди из стрелкового оружия, а 3 января, находясь в том же месте, наблюдатели слышали 17 взрывов, которые они оценили как выстрелы из систем вооружения неустановленного типа.

"В Луганской области СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, если сравнивать с периодом с вечера 1 января по вечер 2 января. Так, в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали два взрыва неопределенного происхождения более чем в 5 км к северо-западу", – сказано в отчете.

Напомним, 4 января завершился визит Курца в Украину. Главный австрийский дипломат с делегацией собственными глазами увидели последствия российской агрессии в Виноградном и вместе с СММ ОБСЕ поездили по населенным пунктам Донецкой области на линии разграничения.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
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Источник:

УНИАН

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