За последний час в Авдеевке погиб уже второй мирный житель

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист

В ходе обстрела боевиками Авдеевки от полученных ранений скончалась женщина.

"У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла", – написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук

"Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час", – подчеркнул он.

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.