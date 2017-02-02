За последний час в Авдеевке погиб уже второй мирный житель

Сегодня, 22:48

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист

Павел Жебривский, фото ZN.ua
Павел Жебривский, фото ZN.ua

В ходе обстрела боевиками Авдеевки от полученных ранений скончалась женщина.

"У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла", – написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук

"Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час", – подчеркнул он.

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.
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"Сегодня"

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