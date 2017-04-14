Захарченко рассказал, зачем Савченко ездила к боевикам

Сегодня, 16:40

Глава псевдореспублики назвал нардепа "опасным противником"

Савченко на Донбассе. Фото: AFP
Савченко на Донбассе. Фото: AFP

Надежда Савченко приезжала в Донецк в качестве свидетеля. Об этом заявил руководитель самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.

"Я могу с ней общаться. В Донецк Савченко приезжала ровно по той теме, которую мы обсуждали в Минске – по обмену пленными. И мы были заинтересованы в том, чтобы у Савченко был статус свидетеля, очевидца, который может в Киеве с полным правом заявить, что мы хорошо обращаемся с пленными", – пояснил Захарченко.

Он также заверил, что лично в Донецке не встречался с Савченко.

"Савченко создает впечатление человека, который верит в то, что делает. И это опасный противник", – заключил Захарченко.

Напомним, в феврале Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в оккупированный Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные.
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Авторы:

Степан Сыч, Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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