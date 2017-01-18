Захарченко заявил, что "ДНР" не готова объединиться с "ЛНР"

Так называемые "Луганская" и "Донецкая народные республики" пока не готовы к объединению, поскольку для этого придется менять минский формат, заявил глава боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы с Игорем Плотницким (глава т.н. "ЛНР" – ред.) подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы", – сказал он в Симферополе.

Отметим, в прошлом месяце в Донецке не исключили объединения с Луганском.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма.