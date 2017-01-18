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Захарченко заявил, что "ДНР" не готова объединиться с "ЛНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7892/32_main.1484704838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/32_tn.1484704838.jpg Донбасс По словам лидера боевиков, объединить так называемые "республики" невозможно из-за Минских соглашений

Захарченко заявил, что "ДНР" не готова объединиться с "ЛНР"

Сегодня, 06:09

По словам лидера боевиков, объединить так называемые "республики" невозможно из-за Минских соглашений

Захарченко заявил о неготовности объединиться с &quot;ЛНР&quot;. Фото из открытых источников
Захарченко заявил о неготовности объединиться с "ЛНР". Фото из открытых источников

Так называемые "Луганская" и "Донецкая народные республики" пока не готовы к объединению, поскольку для этого придется менять минский формат, заявил глава боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы с Игорем Плотницким (глава т.н. "ЛНР" – ред.) подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы", – сказал он в Симферополе.

Отметим, в прошлом месяце в Донецке не исключили объединения с Луганском.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма.
захарченко, ДНР, ЛНР, плотницкий, минские соглашения, народные республики

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