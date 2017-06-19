Жебривский назвал ключевую проблему Донецкой области

На сегодняшний день ключевой проблемой Донецкой области являются долги ее оккупированной части. Об этом на своей странице в сети рассказал глава области Павел Жебривский.

"Из 5,6 млрд гривен долга за электроэнергию неконтролируемая территория задолжала 3,9 млрд. Без решения правительства мы сами не сможем справиться с этим вопросом", – подчеркнул Жебривский.

Кроме того, добавил он, остро стоит проблема блокировки счетов коммунальных предприятий за старые долги.