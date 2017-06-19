Жебривский назвал ключевую проблему Донецкой области

Сегодня, 14:29

Губернатор рассказал о долгах оккупированных территорий

Жебривский рассказал о проблемах Донбасса. Фото: AFP
Жебривский рассказал о проблемах Донбасса. Фото: AFP

На сегодняшний день ключевой проблемой Донецкой области являются долги ее оккупированной части. Об этом на своей странице в сети рассказал глава области Павел Жебривский.

"Из 5,6 млрд гривен долга за электроэнергию неконтролируемая территория задолжала 3,9 млрд. Без решения правительства мы сами не сможем справиться с этим вопросом", – подчеркнул Жебривский.

Кроме того, добавил он, остро стоит проблема блокировки счетов коммунальных предприятий за старые долги. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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