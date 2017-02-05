Жебривский рассказал о жестоком обстреле Широкино и Сартаны (видео)
Снаряди попали в дома, повреждены газопроводы и трансформаторная
Боевики жестко обстреляли юг Донецкой области, в частности Широкино и Сартану, об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Стреляли из "Градов", танков и крупнокалиберной артиллерии. В Сартане снаряды попали в два дома, еще около 20 домов повреждены. Повреждены также газопроводы и трансформаторная", – сообщил он.
Ранее Жебривский рассказал подробности обстрела электриков под Авдеевкой.
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