Жебривский рассказал о жестоком обстреле Широкино и Сартаны (видео)

Сегодня, 00:23

Снаряди попали в дома, повреждены газопроводы и трансформаторная

боевики на Донбассе. Фото: AFP
боевики на Донбассе. Фото: AFP

Боевики жестко обстреляли юг Донецкой области, в частности Широкино и Сартану, об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Стреляли из "Градов", танков и крупнокалиберной артиллерии. В Сартане снаряды попали в два дома, еще около 20 домов повреждены. Повреждены также газопроводы и трансформаторная", – сообщил он. 

Ранее Жебривский рассказал подробности обстрела электриков под Авдеевкой.
террористы, боевики, жебривский, обстреляли, широкино, сартана

Вы сейчас просматриваете новость "Жебривский рассказал о жестоком обстреле Широкино и Сартаны (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Жебривский рассказал подробности обстрела электриков под Авдеевкой

Вчера, 23:59

Из-за обстрела работу над восстановлением энергоснабжения Авдеевки пришлось прервать

Донбасс

Фото: AFP

Боевики "ДНР" сняли запрет на использование оружия больших калибров - экс-глава боевиков "Востока"

Вчера, 20:59

Ходаковский рассказал, что артиллерия боевиков бьет со всех направлений и по всем направлениям

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: AFP

Боевики выпустили по Авдеевке 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения

Вчера, 20:07

На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз штурмовали Авдеевку

Донбасс

Боевики обстреляли энергетиков в Авдеевке, ремонтировавших линию электропередачи. Фото: из открытых источников

Прицельный огонь по энергетикам помешал восстановить линию электропередачи в Авдеевке

Вчера, 19:31

Ремонтники вынуждены были лежать под дождем и снегом, пережидая обстрел

Донбасс

Жебривский надеется, что в понедельник в Авдеевке удастся запустить и другие школы и детские сады. Фото: Facebook

Ситуация в Авдеевке: больница, фильтровальная станция и казначейство работают в штатном режиме

Вчера, 18:11

Все социально важные объекты подключены к переносным электрогенераторам

Донбасс

Боевики не дают ремонтникам восстановить поставки электроэнергии в Авдеевку. Фото: AFP

Российские боевики обстреляли электриков в Авдеевке

Вчера, 16:53

Из-за прицельного огня ремонтные работы восстановить не удалось

Донбасс

За сутки боевики обстреляли Авдеевку четыре раза. Фото: Facebook

Ситуация в Авдеевке стабилизировалась – военные

Вчера, 16:36

С начала суток было четыре обстрела, прилетело более 40 снарядов

Донбасс

По словам источника, обострение ситуации на Донбассе началось после того, как силы ВСУ заняли важную для боевиков позицию. Фото: Facebook

Источник рассказал, с чего началось обострение в Авдеевке

Вчера, 14:47

Эскалация конфликта произошла после боестолкновения украинских бойцов с ДРГ боевиков

Донбасс

С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке

Вчера, 14:02

Пострадали припаркованные рядом машины, осколками повреждены близлежащие здания

Донбасс

Авдеевка после обстрелов. Фото: Facebook

В дома жителей Авдеевки возвращается тепло – Зубко

Вчера, 11:28

Температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов тепла

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования