Жену замначальника полиции Северодонецка обвинили в том, что она откусила девушке губу (видео)

В городе Северодонецке Луганской области супругу заместителя начальника полиции Дмитрия Иголкина Ольгу Иголкину обвинили в нападении на посетительницу ночного клуба. Об этом заявил гражданский муж потерпевшей Олег Иванов в эфире местного телеканала "ЛОТ", – передает "Гордон".

По словам Иванова, вечером 10 декабря Иголкина устроила драку в ночном клубе "Шале", в ходе которой "откусила кусок губы" его девушке, которой теперь требуется несколько пластических операций общей стоимостью около 50 тысяч грн.



Он отметил, что нападение произошло вскоре после того, как они пришли в клуб. И добавил, что они не знали нападавшую, которая вначале толкала его девушку в спину, а потом набросилась на нее.



Молодой человек заявил, что Дмитрий Иголкин пообещал оплатить лечение, однако позже отказался от своих слов. По этой причине пострадавшие вначале молчали об инциденте, а приняли решение предать его огласке когда стало ясно, что полицейский отказался от своих обещаний.

"Он поставил приоритеты. То "что ты же, понимаешь, я замначальника полиции, ты на мне не заработаешь и ты сильно высоко не прыгай", – передал он этот диалог.



Молодой человек рассказал, что Иголкин сам приезжал, извинялся перед пострадавшей девушкой и говорил, что готов заплатить за лечение, но спустя неделю пропал.