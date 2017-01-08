Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Жену замначальника полиции Северодонецка обвинили в том, что она откусила девушке губу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/60_main.1483827817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/60_tn.1483827817.jpg Донбасс По словам мужа пострадавшей, Иголкина устроила драку в ночном клубе, в ходе которой "откусила кусок губы" его девушке, которой теперь требуется несколько пластических операций

Жену замначальника полиции Северодонецка обвинили в том, что она откусила девушке губу (видео)

Сегодня, 07:00

По словам мужа пострадавшей, Иголкина устроила драку в ночном клубе, в ходе которой "откусила кусок губы" его девушке, которой теперь требуется несколько пластических операций


В городе Северодонецке Луганской области супругу заместителя начальника полиции Дмитрия Иголкина Ольгу Иголкину обвинили в нападении на посетительницу ночного клуба. Об этом заявил гражданский муж потерпевшей Олег Иванов в эфире местного телеканала "ЛОТ", – передает "Гордон".

По словам Иванова, вечером 10 декабря Иголкина устроила драку в ночном клубе "Шале", в ходе которой "откусила кусок губы" его девушке, которой теперь требуется несколько пластических операций общей стоимостью около 50 тысяч грн.

Он отметил, что нападение произошло вскоре после того, как они пришли в клуб. И добавил, что они не знали нападавшую, которая вначале толкала его девушку в спину, а потом набросилась на нее.

Молодой человек заявил, что Дмитрий Иголкин пообещал оплатить лечение, однако позже отказался от своих слов. По этой причине пострадавшие вначале молчали об инциденте, а приняли решение предать его огласке когда стало ясно, что полицейский отказался от своих обещаний. 
"Он поставил приоритеты. То "что ты же, понимаешь, я замначальника полиции, ты на мне не заработаешь и ты сильно высоко не прыгай", – передал он этот диалог.

Молодой человек рассказал, что Иголкин сам приезжал, извинялся перед пострадавшей девушкой и говорил, что готов заплатить за лечение, но спустя неделю пропал.
нападение, лечение, губы, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость "Жену замначальника полиции Северодонецка обвинили в том, что она откусила девушке губу (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Полиция квалифицировала дело как нечаянное покушение на убийство. Фото: planetakartinok.net

Боец погиб, защищая женщину от стаи овчарок: новые подробности

Вчера, 22:20

Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак

Мир

Фото: AFP

Китаец с ножом ранил 11 детей в детском садике

4 Января, 14:53

Все дети доставлены в больницу,  травмы не опасны для жизни, преступник задержан

Происшествия

Врача отдали под суд за смерть пациента

Под Киевом врача отдали под суд за смерть 40-летнего пациента

4 Января, 14:47

Хирург поставил диагноз, но не назначил правильное лечение, что и привело к трагедии

Мир

В Барселоне неизвестный застрелил человека. Фото: из открытых источников

В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

2 Января, 10:36

По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.