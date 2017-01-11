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Житель Мариуполя вез гранату в качестве аругмента для суда http://www.segodnya.ua/img/article/7871/58_main.1484127632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/58_tn.1484127632.jpg Донбасс Полицейские задержали мужчину на территории автовокзала

Житель Мариуполя вез гранату в качестве аругмента для суда

Сегодня, 11:38

Полицейские задержали мужчину на территории автовокзала

Мужчина вез гранату на суд. Фото: blacksea.tv
Мужчина вез гранату на суд. Фото: blacksea.tv

На автовокзале в Мариуполе задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации ведомства, внимание копов привлекла группа мужчин. У одного из них при осмотре вещей была обнаружена РГД с запалом.

" Мужчина с опасным грузом планировал выехать в другую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского", – отметили силовики.

Сейчас боеприпас находится на экспертизе.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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