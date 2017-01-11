Житель Мариуполя вез гранату в качестве аругмента для суда
Полицейские задержали мужчину на территории автовокзала
На автовокзале в Мариуполе задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По информации ведомства, внимание копов привлекла группа мужчин. У одного из них при осмотре вещей была обнаружена РГД с запалом.
" Мужчина с опасным грузом планировал выехать в другую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского", – отметили силовики.
Сейчас боеприпас находится на экспертизе.
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