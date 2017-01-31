Жители Авдеевки готовы бежать из города

Сегодня, 08:52

Люди остались без тепла, воды и электроэнергии, а обстрелы не прекращаются

Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Фото: AFP
Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Фото: AFP

В связи с обстрелами жители Авдеевки готовы покинуть свои дома и уехать из города. Об сообщает "112 Украина".

Многие жители города уже сейчас собирают вещи и готовы выехать из Авдеевки, хотя до этого пережили почти три года боевых действий.

По сообщенгиям очевидцев Авдеевке не прекращается артиллерийская канонада. "Постоянно слышны взрывы. Когда мы подъезжали к городу, то в расположенных вокруг селах видели свежие следы от разрывов снарядов разного диаметра, разной глубины. Можно говорить о том, что сюда летели снаряды, выпущенные из тяжелого вооружения", – отмечают с места событий.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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