Жители Донецка показали сотрясающие город жуткие залпы (видео)

Ситуация на востоке Украины продолжает обостряться. В оккупированном Донецке не утихают залпы и взрывы. В сети появилось видео, которое было снято местными жителям. На коротком ролике слышны залпы, сотрясающие город. Стрельба артиллерийских орудий настолько мощная, что заставляет срабатывать сигнализации автомобилей. Спустя несколько секунд после выстрелов в отдалении слышны разрывы снарядов.