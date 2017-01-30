Жители Донецка показали сотрясающие город жуткие залпы (видео)

Сегодня, 15:13

От звуков артиллерии регулярно срабатывают автосигнализации


Ситуация на востоке Украины продолжает обостряться. В оккупированном Донецке не утихают залпы и взрывы. В сети появилось видео, которое было снято местными жителям. На коротком ролике слышны залпы, сотрясающие город. Стрельба артиллерийских орудий настолько мощная, что заставляет срабатывать сигнализации автомобилей. Спустя несколько секунд после выстрелов в отдалении слышны разрывы снарядов.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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