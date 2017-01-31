Зубко: Отработаны сценарии эвакуации из Авдеевки и возможные транспортные коридоры

Сегодня, 22:45

По его словам, главная проблема – в городе так и необеспеченный "режим тишины"

Геннадий Зубко, фото Пресс-служба Кабмина Украины
Геннадий Зубко, фото Пресс-служба Кабмина Украины

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что в г.Авдеевке Донецкой области осуществлены все мероприятия по налаживанию системы жизнеобеспечения населения, а также отработаны сценарии эвакуации из города.

"Авдеевка с места событий. Ситуация на постоянном контроле правительства. Главная проблема – в городе так и необеспеченный "режим тишины". Развернуты пункты обогрева людей, оказания медицинской помощи и обеспечения их горячим питанием и чаем", – написал Зубко на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник по результатам поездки в Авдеевку.

По его словам, полноценный ремонт энергосистем в настоящее время невозможен, но в Авдеевке осуществлены все мероприятия по налаживанию системы жизнеобеспечения.

"В полной готовности все силы и средства для эвакуации населения, отработаны сценарии эвакуации и возможные транспортные коридоры Авдеевка. Контролировать технические вопросы остался мой заместитель Эдуард Кругляк", – сообщил вице-премьер.
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