В Харькове двое мужчин вызвали полицию против участковых

В Харькове двое участковых офицеров во время обхода территории увидели на улице Немышлянской мужчин, которые распивали бутылку водки. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, полицейские представились, предъявили служебные удостоверения и попросили документы у граждан, так как те нарушали административное законодательство. На требования участковых нетрезвые мужчины отреагировали неадекватно, начали спорить и вызвали наряд патрульной полиции. Затем схватили одного из полицейских за запястья и начали угрожать физической расправой.

Совместными усилиями участковые вместе с патрульными задержали дебоширов и доставили в райотдел.

После установления личностей правонарушителей  35- и 50-летнего харьковчан – на них составили админпротоколы за распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах. По словам начальника Немышлянского отдела полиции Андрея Лихачева, по факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей следователь открыл уголовное производство, за что мужчинам грозит до 2-х лет тюрьмы. Сейчас правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в декабре 2016-го в Харьковском районе на полицейского напал браконьер.