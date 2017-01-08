Аптека-музей в Харькове: эликсир с ядом змеи и скорпиона, гиря-свинья и инструменты от морщин (фото)

В Харькове можно узнать, как готовили лекарства 100 лет назад, в чем продавали яды и жидкий гематоген

В харьковской аптеке-музее собрано около 2500 экспонатов, осмотрев которые можно узнать, как аптеки и фармацевты работали в дореволюционное и советское время. Коллекцию формировали более 20 лет, а на широкое обозрение ее выставил директор химфармзавода "Красная Звезда" Игорь Трутаев. Место расположения музея не случайно: в здании на перекрестке улиц Воскресенской и Грековской аптека находится уже больше 100 лет. В музее представлены инструменты для приготовления лекарств, банки и флаконы с фирменными знаками, старинные книги, рецепты и экзотические настойки.

В музее-аптеке сохранилась оригинальная мебель

Адрес: ул. Воскресенская, 19

Время работы: 9:00—17:00, кроме воскресенья

Стоимость: взрослым — 10 грн,

детям и студентам — 5 грн.

СТАРИННЫЕ ЭТИКЕТКИ КРЕПИЛИ СУРГУЧОМ

В музее можно увидеть документы, рецепты с фамилиями известных в свое время харьковских фармацевтов и коллекцию сигнатур — бумажных ярлыков, которые крепили сургучом к бутылкам с приготовленными лекарствами при продаже. Каждая сигнатура — своеобразный аптечный документ, на котором изображали герб аптекаря или фасад здания аптеки. Также на ярлыках писали фамилию фармацевта, данные пациента и указания по применению лекарства.

РУЧНОЙ ПРЕСС, СТУПЫ И "МЯСОРУБКА" ДЛЯ СОКА

В экспозиции музея-аптеки представлены всевозможные инструменты, с помощью которых фармацевты прошлого изготавливали лекарства. Сырье перетирали в металлических, керамических, деревянных и каменных ступах. В устройстве, похожем на мясорубку, выжимали сок, а в ручном прессе из порошкообразного вещества формировали пилюли. Также здесь можно увидеть старинные микроскопы, аппарат для выдавливания свечей и инструмент, которым сжимали пробковое дерево для закупорки бутылочек с лекарствами.

ТРАВОРЕЗКА И РЕЦЕПТЫ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БЕДНЫХ

В былые времена медпрепараты изготавливали вручную или с помощью несложных инструментов. Экскурсовод Людмила Володченко рассказывает, что фармацевты на собственных участках выращивали компоненты для приготовления лекарств. Разрезать высушенную траву помогала траворезка: с одной стороны сноп фиксировали, затем вращали колесо — и лезвие ровно нарезало растения. Затем сборы фасовали и выставляли на продажу. Представленный в экспозиции инструмент состоит из деталей XVIII и XIX столетий. Также в музее можно увидеть угольные фильтры для очистки воды и австрийский дореволюционный кассовый аппарат, который выдавал покупателям аптеки чеки. А в витрине со старыми книгами интересен "Справочник врача для бедных" 1910 года выпуска. Автор "сборника дешевых рецептов" дает фармацевтам рекомендации по замене дорогих лекарств менее затратными аналогами.

ФАРФОРОВЫЕ БАНКИ, ЯДЫ И ЖИДКИЙ ГЕМАТОГЕН

В оригинальных шкафах представлена старинная аптечная посуда. Экскурсовод Людмила Володченко рассказала, что раньше в каждой аптеке была своя линия витринной и посуды для продажи лекарств. На флаконах часто размещали герб управляющего аптекой, его фамилию, деревянные и фарфоровые банки для хранения лекарственных препаратов украшали рисунками. Также в аптеке можно увидеть бутылки из-под ядов, которые ранее отпускали по рецепту докторов, и флаконы из-под жидкого гематогена.

ИНСТРУМЕНТЫ ОТ МОРЩИН ИЗОБРЕЛ НЕМЕЦ СИМОНС

В прошлом в аптеках можно было купить не только лекарства, но также парфюмерию и косметические средства. В отдельном музейном шкафчике, который посвящен женской красоте, можно увидеть флаконы для духов, коробки с пудрами и румянами, губную помаду в латунном корпусе. Привлекает внимание набор из трех предметов для массажа лица, которые изобрел Генрих Симонс из Берлина. Реклама гласила, что массаж инструментами уничтожает морщины и предотвращает их появление.

ВЕСЫ И ГИРИ-ЖИВОТНЫЕ ДЛЯ НЕГРАМОТНЫХ

В музее собрано огромное количество весов — от маленьких с чашами из черепахового панциря до платформенных до 100 килограммов. Также в коллекции есть аналитические весы для высокоточных измерений и наборы гирь, в частности в виде животных. Так, "заяц" весил 20 граммов, а "свинья" — 1 фунт. Такие гири помогали неграмотным людям, не знающим цифр, заказать себе нужное количество лекарства.

ВОСТОЧНЫЙ ЭЛИКСИР С ЯДОМ ЗМЕИ И СКОРПИОНОМ

Многих посетителей музея-аптеки могут шокировать настойки на корне женьшеня с коброй и скорпионом, на корне гинкго билоба с геконом и морскими коньками. Такие лекарства на основе рисовой водки пользуются огромной популярность в Китае, Вьетнаме и других азиатских странах. Настаивается лекарство несколько месяцев, и в это время змеиный яд, который растворяется в спиртовых жидкостях, нейтрализуется, сохраняя при этом полезные свойства. Считается, что "змеиная водка" повышает иммунитет, укрепляет здоровье, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает зрение и память, имеет омолаживающий эффект и даже улучшает мужское здоровье. По словам экскурсовода Людмилы Володченко, принимают такое лекарство не больше двух столовых ложек в сутки.