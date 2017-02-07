Арестовали мужчину, который убил парня на автобусной остановке в Харькове

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Теперь задержанному "светит" 15 лет лишения свободы

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com
Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

Октябрьский райсуд Харькова по ходатайству Харьковской местной прокуратуры №2 определил меру пресечения 39-летнему мужчине, подозреваемому в том, что он застрелил человека на остановке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, подозреваемый был задержан в Киеве.

"Чтобы избежать ответственности за совершенное преступление, он выехал за пределы Харькова. Его объявили в розыск. С помощью сотрудников управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области и Дарницкого УП ГУ Нацполиции в Киеве мужчину задержали в столице", – говорится в сообщении.

Видео: Все подробности убийства парня на остановке в Харькове

По месту жительства задержанного, а также его друга обнаружена и изъята боевая граната, боеприпасы различного калибра и назначения и наркотики.

Задержанному объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине "светит" 15 лет лишения свободы.

Напомним, убийство произошло 15 декабря 2016 года. На автобусной остановке по улице Москалевской. Злоумышленник поссорился с ранее ему не знакомым 29-летним харьковчанином. Чтобы доказать свою правоту, подозреваемый достал из кобуры на поясе огнестрельное оружие и трижды выстрелил в мужчину.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в машине скорой медицинской помощи.
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Источник:

"Сегодня"

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