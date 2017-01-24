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ЧП в метро Харькова: гибель мужчины попала на камеру (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/8_main.1485254600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/8_tn.1485254600.jpg Харьков На записи видно, что пострадавший сам прыгнул под поезд

ЧП в метро Харькова: гибель мужчины попала на камеру (видео)

Сегодня, 12:41

На записи видно, что пострадавший сам прыгнул под поезд

Мужчина погиб. Фото: ytimg.com
Мужчина погиб. Фото: ytimg.com

В Харькове в неотложке скончался мужчина, который сегодня около 10:20 утра прыгнул на рельсы метро на станции "Площадь Конституции".

По словам директора гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, мужчине было 35 лет.

"В четвертой неотложке делали все, что могли, но сложно спасти человека, который не хочет жить", – рассказал Сидоренко.

Информацию о смерти также подтвердили в отделе коммуникации облУНП.

В сети также появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что мужчина перед прыжком взял разбег и выбрал момент приближения поезда.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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