ЧП в метро Харькова: гибель мужчины попала на камеру (видео)

На записи видно, что пострадавший сам прыгнул под поезд

В Харькове в неотложке скончался мужчина, который сегодня около 10:20 утра прыгнул на рельсы метро на станции "Площадь Конституции".

По словам директора гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, мужчине было 35 лет.

"В четвертой неотложке делали все, что могли, но сложно спасти человека, который не хочет жить", – рассказал Сидоренко.

Информацию о смерти также подтвердили в отделе коммуникации облУНП.

В сети также появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что мужчина перед прыжком взял разбег и выбрал момент приближения поезда.