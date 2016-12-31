День в харьковском экопарке: покладистые львы, павлин-романтик и обидчивые обезьяны (фото)

Харьковский экопарк, который расположился на окраине города, славится одной из самых крупных в стране коллекций животных, многие из которых являются редкими. Ежедневно бесплатный зверинец привлекает сотни посетителей, которые приходят сюда не только, чтобы полюбоваться обитателями. Для многих экопарк выполняет и лечебную функцию, ведь здесь практикуют анималотерапию, а тесное общение с меньшими братьями помогает в реабилитации детей и подростков с психологическими расстройствами. Корреспондент "Сегодня" провел день в "Фельдман экопарке", где познакомился с внутренним распорядком и животными нравами обитателей.

Для пары десятков работников каждый день — это новое приключение, ведь в вольерах находятся более 1800 особей. Со стороны кажется, что уследить за всеми просто невозможно, ведь питомцы должны быть не просто накормлены, напоены и здоровы. Они требуют всяческого внимания и заботы, не говоря уже о том, что время от времени каждый из них норовит отчебучить какой-нибудь фокус. "Эй, что ж ты делаешь, а ну не выдергивай цветы", — раздаются крики мужчины, бегущего к лужайке, по которой свободно прогуливаются павлины.

Так заведующий сектором птиц Владимир Переходович приструняет павлина-романтика, который решил общипать клумбу, чтобы подарить самке. Главный по птицам встречает нас с широкой улыбкой и ведет в вольер с просторными клетками для попугаев. Недавно пернатых перевели в зимнее помещение, где с помощью специального оборудования создают либо условия тропического солнца, либо влажность, в зависимости от потребностей птиц. Здесь можно пообщаться с благородными эклектусами, китайскими попугаями, молуккским какаду или понаблюдать за менее общительными туканами и тураками. "Почти все птицы социально адаптированные, их можно гладить, они разговаривают. Какаду Глашик так вообще наш артист — он и танцует, если ему хлопать, и общается. Очень любит детей, знает, как их развеселить и когда ребенку, например, нужна помощь и поддержа. Птицы — виртуозы в своем поведении с людьми", — рассказывает Переходович.



Тем временем неподалеку раздается громкий рев хищника, и мы устремляемся на зов. По просторному вольеру властно прогуливается молодой лев Бертик, как будто обозначающий рыком, кто здесь главный. Две его подружки Чери и Кали лениво валяются на импровизированном деревянном троне. Если бы эта троица была на воле, самки наверняка охотились бы, а самец ожидал бы их с добычей, готовый при случае выступить в защиту территории от других претендентов на главенство в прайде. Условия экопарка диктуют им другой способ жизни, и охота заключается лишь в том, чтобы иногда схватить подвешенный работниками на столбике кусок мяса. Обычно взрослый лев получает по 8—9 кг мяса в день, он может либо скушать всю порцию за раз, либо распределить ее по своему усмотрению. Им дают яйца и молоко и специальную траву, которую выращивают здесь же, в экопарке. Вскоре львов, как и большинство других кошачьих, переведут в теплые помещения, и посетители смогут их увидеть лишь весной. Но зрительный контакт с людьми для них не так важен.

"Со львами мы общались и играли до полутора лет — кормили, выгуливали на поводке. Сейчас же заходить в клетку не положено по технике безопасности. Характер у них может все еще покладистый, но если захочет поиграть, то может задавить своей массой в 170 кг", — говорит рабочий по уходу за животными Алексей Календовский.

Еще опаснее, по его словам, заходить к медведям, хотя как раз этот трюк Алексей проделывает регулярно. В отличие от кошачьих, мишки свою агрессию никак не предупреждают, дескать, даже во во время трапезы могут неожиданно ударить человека лапой и продолжить есть. В вольерах обитают четыре бурых медведя — два самца и две самки, причем один из мальчиков явно выделяется характером, держась в стороне от сородичей. "Время от времени они конфликтуют между собой, но какого-то вреда это не несет. На самом деле они очень добродушные животные, я их называю "жопки", — улыбается Календовский. — Медведи крайне падки на еду, ради нее готовы даже танцевать".



А самые темпераментные обитатели — обезьяны, которых здесь более 150. Есть в экопарке и особенно редкие приматы, вроде сиомангов, орангутанов и гибонов. Оказывается обезьяны весьма обидчивы и, чтобы получить их расположение, придется потрудиться. "У нас сотрудница в силу обстоятельств перестала заходить к подопечному, и он начал игнорировать: целует всех, кто подойдет, а ее — нет, — говорит завсектором приматов Ольга Прокопова. — Ну а на меня вот обиделись капуцины после того, как за хвосты их перетянула из вольера в теплое помещение, когда начало холодать. Теперь подлизываюсь: угощаю орешками, изюмом и бананами".

ЗАВТРАК: ДОБРЯК ГЕПАРД ЕСТ С РУК

За животными в экопарке ухаживают восемь человек, которые наводят порядок в вольерах, следят за кормушками и даже настроением питомцев. Рабочий день персонала начинается в 8:00 с уборки и завтрака для животных. "В течение дня постоянно осматриваем вольеры, ведь часто посетители норовят накормить хищников не тем, чем надо. Например, жареными оладьями", — рассказывает рабочий по уходу за животными Алексей Календовский. За день питомцы экопарка съедают около 800 кг овощей и фруктов, 500 кг сена и по 250 кг мяса и рыбы, которые неустанно разносят сотрудники. Самый ненасытный, по словам работников, енот, который не остановится до тех пор, пока не лопнет, но не оставляет в тарелке ни крошки. А вот самый прожорливый — тигр, который уплетает по 10 кг мяса за день. Ужинают звери в 17:00—19:00, после чего работники отправляются по домам. Однако без присмотра животных не оставляют — даже ночью здесь дежурят смотрители и ветврачи.

Корреспонденту "Сегодня" доверили разнести животным завтрак. Попугаев мы угощали яблоками и бананами. Признанный местный артист — какаду Глашик — ловко выхватывал из рук кусочки. В вольер с ланями доставили тележку с порезанной тыквой, которую разложили по территории, чтобы животные не мешали друг другу. Но больше всего впечатлений оставила встреча нос к носу с гепардом по кличке Тай. Если большинство крупных кошачьих здесь кормят через сетку, то в вольер Тая мы вошли, причем без отпугивающих приспособлений. "Не стоит бояться, гепарды — самые преданные кошки, и это единственный хищник, который требует к себе внимания. Когда к нему не подходят и не играют, он грустит", — рассказывает замдиректора по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко.

Слова опытного зоолога слегка успокоили, но когда Тай брал сырое мясо из рук, поджилки все-таки подрагивали, наверное, с непривычки. "Когда пришел на работу, я первые три дня вообще никуда не заходил из-за страха. Говорят, если есть страх, к хищнику лучше не заходить, потому что визит может обернуться неприятностью, — вспоминает Алексей Календовский. — А затем решил зайти познакомиться сначала к волкам, затем к леопардам, так и страх преодолел".

ФОНД СПАСЕНИЯ. Одна из целей экопарка — уход за больными и ранеными питомцами. Здесь работает фонд спасения диких животных, куда с различными жалобами со всей страны поступают наши меньшие братья. К примеру, на днях завсектором птиц ездил в Днепр, чтобы забрать подстреленного охотниками аиста. Беднягу привезли в экопарк, и ветеринары принялись его лечить. А прямо во время нашего визита в ветеринарный кабинет зверинца принесли дятла с поломанным крылом — несчастного в лесу нашла местная жительница. Вместе со специалистами мы осмотрели птичку, обработали рану и наложили шину. А в утешение за мучения дятлу дали полакомиться червячком. "Жить будет", — резюмировал знаток птиц Алексей Переходович. К слову, ни одну из птиц, которой здесь помогают, не удерживают насильно. Когда наступит весна, аист из Днепра, как и десятки его сородичей, сможет взмыть в небо и присоединиться к стае.