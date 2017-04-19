"Депутат-квест": в Харькове стартовал необычный молодежный проект

Сегодня, 20:47

Ребята создадут "фракции" и решат проблемы

Участники. Для квеста выбрали 30 парней и девушек. Фото: oblrada.kharkov.ua
Участники. Для квеста выбрали 30 парней и девушек. Фото: oblrada.kharkov.ua

В Харьковском облсовете стартовал необычный молодежный проект под названием "Депутат квест". Непосредственные его участники — областные избранники и 30 парней и девушек, которых отобрали из 90 претендентов.

По задумке зампредседателя облсовета Владимира Скоробогача, который решил предложить эту игру, все участники будут изучать работу в доме советов и выполнять задания. Методом жеребьевки за шестью действующими депутатами закрепили молодых людей, которые будут работать в команде.

"За две недели участники узнают, чем занимаются депутаты между сессиями, изучат работу депутатских комиссий. Они посетят предприятия, которые находятся в управлении облсовета, и пообщаются с их руководителями. Также проведут заседание постоянной комиссии и примут участие в пленарном заседании областного совета", — объяснила депутат Анастасия Кобец.

Первое задание, которое предстоит выполнить участникам квеста, — сформировать "фракции" с названием и символикой и определить проблемы региона, которые они будут решать.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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