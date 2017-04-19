Экс-депутата Лесика выволокли из зала горсовета в Харькове: опубликовано видео

Сегодня, 14:43

Охранники Кернеса так увлеклись, что вывернули ему ногу, пока выносили на руках из зала

Андрей Лесик с вывернутой ногой в горсовете. Фото: скриншот
Андрей Лесик с вывернутой ногой в горсовете. Фото: скриншот

Лишенного депутатского мандата Андрея Лесика силой заставили покинуть заседание горсовета Харькова, который попытался выступить с трибуны, сообщает Mediaport.

Сообщается, что экс-депутат пришел на заседание горсовета и даже начал выступать с трибуны, однако после завершения охрана городского головы набросилась на него и силой выволокла из-за зала, попутно вывернув ему ногу, как сам утверждал.

Сам же Геннадий Кернес лишь вдогонку: "Мы ничего не делаем, просто этот цирк никому не нужен".

После этого Лесик расположился в фойе на полу, обрушив шквал критики на своих обидчиков, заявляя, что он все-равно будет драться за страну, "как только ногу починит".

Напомним, 17 мая 2016 года депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика лишили полномочий. В своей речи Геннадий Кернес обвинил его в бездеятельности как депутата, дискредитации партии "Возрождение" и использовании трибуны горсовета для самопиара.

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Андрей Лесик известен своими высказываниями о том, что Россия не является агрессором и гражданам двух государств нужно налаживать отношения. Несколько дней назад депутата исключили из списка фракции горсовета "За Харьков, за Возрождение". А 9 мая Андрей Лесик возлагал у Мемориала Славы цветы, прикрепив к одежде георгиевскую ленту. Из-за этого началась потасовка.
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