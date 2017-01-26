Где в Харькове бесплатно накормят супом и чаем с десертом

Вчера, 21:34

В заведении не спрашивают документов, и отобедать сюда приходят как харьковчане, так и жители других городов

Столовая у вокзала. У гостей заведения не спрашивают документы. Фото: city.kharkov.ua
Столовая у вокзала. У гостей заведения не спрашивают документы. Фото: city.kharkov.ua

Во время зимних холодов в Харькове открывают заведения, где желающие могут получить бесплатный завтрак и согреться. Одна из таких столовых работает на ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10, в районе Южного вокзала. Каждое утро здесь собираются люди, которые потеряли дом и не могут себе позволить полноценный платный завтрак.

Как рассказала замначальника горуправления труда и социальных вопросов Ирина Черняева, в этом заведении не спрашивают документов, и отобедать сюда приходят как харьковчане, так и жители других городов. "После холодной ночи людям нужно быстрее согреться, поэтому наши сотрудницы приходят рано, готовят и где-то с 07:00 уже могут их покормить. Здесь в основном бездомные, но если придет бабушка, у которой не осталось денег, а пенсия будет только через несколько дней, ей не откажут", — говорит Черняева.

В благотворительном меню — супы разных видов, хлеб, чай и сладкое. Бесплатный завтрак можно получить до полудня. Еще одна столовая для малоимущих работает на пр-те Льва Ландау, 16, также бесплатные обеды организуют при церквях.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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