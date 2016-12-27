Геращенко рассказал, кто организовал покушение на Кернеса
Советник главы МВД считает, что мэра Харькова хотели напугать
Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса организовал лидер сепаратистской группировки "Оплот" Евгений Жилин.
Об этом в интервью сайту "Гордон" заявил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.
"Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть. Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства – целая детективная история...Хотели не убить, но напугать", – сказал советник главы МВД.
Евгений Жилин – основатель харьковской группировки "Оплот", принимал активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок".
Напомним, покушение на Геннадия Кернеса было совершено 28 апреля 2014 года. Снайпер выстрелил в мэра, когда он совершал пробежку. Кернес длительное время лечился в Израиле, до сих пор проходит реабилитацию и передвигается в инвалидном кресле.
Не так давно Геннадий Кернес заявил, что за два года после покушения на него следствие Национальной полиции в Харьковской области не показало никаких результатов.
"Нет внимания к этому делу, как я понимаю, никакие следственно-оперативные мероприятия не проводятся. Раньше мы с адвокатами делали запросы, все они вернулись к нам, так скажем, в сухом остатке. В ответах – ноль. Когда я вернулся после лечения в Израиле, летом 2014 года я встретился со следователем областной прокуратуры, и меня опросили, чтобы признать потерпевшим, на этом – все", – сказал Геннадий Кернес.
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