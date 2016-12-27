Геращенко рассказал, кто организовал покушение на Кернеса

Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса организовал лидер сепаратистской группировки "Оплот" Евгений Жилин.

Об этом в интервью сайту "Гордон" заявил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.



"Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть. Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства – целая детективная история...Хотели не убить, но напугать", – сказал советник главы МВД.

Евгений Жилин – основатель харьковской группировки "Оплот", принимал активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок".

Напомним, покушение на Геннадия Кернеса было совершено 28 апреля 2014 года. Снайпер выстрелил в мэра, когда он совершал пробежку. Кернес длительное время лечился в Израиле, до сих пор проходит реабилитацию и передвигается в инвалидном кресле.

Не так давно Геннадий Кернес заявил, что за два года после покушения на него следствие Национальной полиции в Харьковской области не показало никаких результатов.

"Нет внимания к этому делу, как я понимаю, никакие следственно-оперативные мероприятия не проводятся. Раньше мы с адвокатами делали запросы, все они вернулись к нам, так скажем, в сухом остатке. В ответах – ноль. Когда я вернулся после лечения в Израиле, летом 2014 года я встретился со следователем областной прокуратуры, и меня опросили, чтобы признать потерпевшим, на этом – все", – сказал Геннадий Кернес.