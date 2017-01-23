Харьков рискует остаться без тепла: льготы, долги и "пугалки"

Харьковчанам грозят прохладными батареями и холодным душем вместо горячей ванны. КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) официально предупреждает о "возможной приостановке или частичном ограничении предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению". Причина — многомиллионный долг перед НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили в КП "ХТС", поставщик "Нафтогаз Украины" не предоставил "номинации природного газа на январь для обеспечения теплом населения и бюджетных организаций". Тепловики получили сообщение от ПАО "Харьковгоргаз", в котором от теплосетей требуют самостоятельно прекратить потребление голубого топлива. Если же этого не произойдет, то поставку газа грозят прервать принудительно. Также без своей доли газа на первые две декады января остались ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и КП "Дирекция развития инфраструктуры территории". По данным "Нафтогаза", эти предприятия должны за текущее потребление и не выполняют графиков погашения задолженности. Харьковские теплоснабжающие предприятия являются одними из крупнейших должников за газ в Украине, в целом за ними числится 2,5 млрд грн долга. Из этой суммы КП "ХТС" следует оплатить 1,5 млрд грн, ТЭЦ-5 — 477 млн грн.

Тепловики от долгов не отказываются, но пеняют на государство, которое задолжало 496 млн грн компенсации за предоставленные населению льготы и субсидии за последние два месяца.

"В декабре расчеты по компенсации льгот и субсидий вообще не проводились. В итоге не были проведены расчеты за газ на сумму 220 млн грн" — говорят в администрации КП "ХТС".

В январе коммунальщики отправили в "Нафтогаз Украины" документы о том, что по льготам и субсидиям предоставили газа на сумму 330 млн грн, которые должно возмещать государство. Из этой суммы можно оплатить 250 млн грн долга за январь, но поставщик не хочет учитывать эти суммы, пока деньги из госказны не поступят на счет. Гендиректор КП "ХТС" Сергей Андреев посетовал и на долги населения.

"Предприятие может оплачивать газ только из поступающих денег. Льготы и субсидии составляют половину наших доходов, и если не будет льгот и субсидий, мы сможем максимум рассчитаться на 50%, а нужно на 100", — говорит "Сегодня" Андреев. Тепловики рассчитывают, что избежать отключения тепла удастся с помощью переговоров.

Эксперт харьковской правозащитной группы по вопросам ЖКХ Михаил Гаевский называет несколько причин, по которым коммунальщики оказались в долговой яме.

"У теплоснабжающих предприятий возникли новые убытки после того, как в домах без счетчиков отопления начали формировать по усредненному показателю домов со счетчиками, — утверждает Гаевский. — Еще один наболевший вопрос — модернизации теплокоммунэнерго, которой должны заниматься органы местного самоуправления". Предупреждение о возможном отключении тепла эксперт называет очередной "пугалкой": по закону, запрещено отключать или ограничивать теплоснабжение в отопительный сезон, какие бы долги не возникали у предприятий.