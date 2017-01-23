Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Харьковчанин разливал суррогатный алкоголь в гараже http://www.segodnya.ua/img/article/7910/38_main.1485195092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/38_tn.1485195092.jpg Харьков Цех по производству суррогатного алкоголя и сеть его реализации прикрыли в Харькове

Харьковчанин разливал суррогатный алкоголь в гараже

Сегодня, 20:15

Цех по производству суррогатного алкоголя и сеть его реализации прикрыли в Харькове

fakty.ictv.ua
fakty.ictv.ua

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции Украины пресекли деятельность цеха по изготовлению суррогатного алкоголя.

"Подпольный цех был размещен в одном из домовладений и гаражах одного из харьковчан. По предварительным данным, злоумышленник также имел сеть пунктов приема металлолома. Там он реализовывал суррогат и обменивал алкоголь на металл. Кроме того, он пересылал продукцию по почте", – сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

В настоящее время проводятся санкционированные судом обыски помещений цеха, складов и точек сбыта суррогатного алкоголя.

На территории подпольного производства обнаружено около 9 тонн жидкости, похожей на спирт и более 200 литров "готовой продукции". Кроме того, проводятся одновременно обыски 10 пунктов приема металлолома, где реализовывалось спиртное.

По предварительным оценкам, объем ежемесячной реализации суррогат составлял около 40 тонн.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).
спиртное, прокуратура, алкоголь, спирт, вопрос, объем, цех, деятельность, в Харькове, злоумышленник, обыски, суррогат

Вы сейчас просматриваете новость "Харьковчанин разливал суррогатный алкоголь в гараже ". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В столице полиция обнаружила подпольный цех по производству водки. Фото: npu.gov.ua

Из подпольного цеха в Киеве правоохранители изъяли 10 тонн паленой водки

Сегодня, 01:45

В одном из районов столицы полиция выявила оборудованый подпольный цех по производству суррогата

Бизнес

Не все наливайки в Киеве законны

Куда в Киеве нужно жаловаться на "наливайки"

30 Ноября 2016, 12:28

В подпольных заведениях могут наливать опасный для жизни суррогат

Харьков

Суррогат продолжает уносить жизни. Фото: 112.ua

В Харькове и области продолжают умирать от суррогатного алкоголя

28 Ноября 2016, 12:52

Жертвами фальсификата стали еще четыре человека

Происшествия и криминал

В Украине погиб еще один человек от отравления суррогатным алкоголем. Фото: infovoronezh.ru

Украинцы продолжают умирать от суррогатного алкоголя: уже 68 жертв

5 Ноября 2016, 20:12

Новый летальный случай произошел в одном из городов Харьковской области

Украина

Количество жертв и пострадавших от употребления алкоголя увеличивается. Фото: pixabay.com

В Николаеве увеличилось число жертв алкогольного суррогата

22 Октября 2016, 12:31

Мужчина, госпитализированный 18 октября, скончался в реанимации 

Днепр

Экс-милиционер производил алкогольный суррогат в Днепропетровской области

18 Октября 2016, 18:15

В состав преступной группировки вошли шесть местных жителей. Мощность цеха составляла 50 тысяч бутылок в месяц

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.