Харьковский горсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда
Петиция набрала больше пяти тысяч подписей
Петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда на сайте Харьковского горсовета набрала необходимое для рассмотрения мэрией количество голосов. Электронное обращение было зарегистрировано 1 ноября 2016 года, по последним данным его подписало 5338 человек.
Автор петиции предлагает переименовать проспект в честь Мирослава Мыслы выпускника Харьковского национального университета им. Каразина, бойца 93 ОМБр. 24-летний доброволец, историк погиб в Луганской области во время обстрела.
Напомним, офицер Мирослав Мысла погиб 2 октября.
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