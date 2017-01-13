Харьковский горсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда

Петиция набрала больше пяти тысяч подписей

Петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда на сайте Харьковского горсовета набрала необходимое для рассмотрения мэрией количество голосов. Электронное обращение было зарегистрировано 1 ноября 2016 года, по последним данным его подписало 5338 человек.

Автор петиции предлагает переименовать проспект в честь Мирослава Мыслы  выпускника Харьковского национального университета им. Каразина, бойца 93 ОМБр. 24-летний доброволец, историк погиб в Луганской области во время обстрела.

Напомним, офицер Мирослав Мысла погиб 2 октября.