Харьковский ученый передал иностранцам секретные документы

Сотрудники СБУ разоблачили в Харьковской области незаконный вывоз в одну из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения. Как сообщили в пресс-центре СБУ, местный житель, бывший сотрудник одной из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, во время зарубежной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор.

Мужчина также предоставлял им услуги по разработке и тестированию спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства. По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Согласно украинскому законодательству такая техническая документации и предоставление услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы. Харьковский ученый такого разрешения не получал.

Следователи облуправления СБУ открыли уголовное производство по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Ученому грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в декабре на Харьковщине задержали россиянина со шпионским устройством.