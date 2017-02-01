Конкурс "Любимый парк" в Харькове: за фото прокатят на каруселях

Харьковчан зовут принять участие в фотоконкурсе "Любимый парк" и просят присылать снимки, сделанные в любимой зоне отдыха. Работы будут отбирать в семи номинациях: "Парк Горького в ХХ веке", "Весенний парк Горького", "Летний парк", "Осенний парк", "Зимний парк", "Любимые аттракционы парка Горького" и "Эмоции парка Горького". Снимки будут принимать до 31 марта.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии на электронную почту info@centralpark.kh.ua, указав автора и номинацию. Организаторы конкурса предупреждают: присланные фото могут использовать в специальных изданиях, посвященных парку и Харькову с указанием авторства.

Как рассказал "Сегодня" пресс-секретарь ЦПКиО им. Горького Андрей Кравченко, на конкурс уже поступило больше десяти снимков. Организаторы также ожидают, что для номинации "Парк Горького в ХХ веке" харьковчане найдут и отправят снимки из семейных архивов. Авторы лучших фото получат 1000 грн на покатушки на аттракционах.