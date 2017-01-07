Куда ехать за зимним экстримом: "Харьковская Швейцария", "Салтовский лед" и олимпиада на собачьих упряжках (фото)

Пока новогодние праздники в разгаре, а зима еще не надоела — самое время махнуть на поиски снежных развлечений. В Харькове и недалеко от города есть немало мест для активного зимнего отдыха с лыжами, санями и коньками по весьма доступным ценам.

ЛЫЖИ И СНОУБОРД. В 15-ти км от черты города, в поселке Васищево, расположился горнолыжный центр "Альпийская долина" с 450-метровым спуском. Там нас заверили, что трасса с перепадами высот до 70 метров подойдет и новичкам, и опытным спортсменам. Первый час проката снаряжения в выходные и праздничные дни обойдется в 90 грн, а каждый следующий час — 40 грн. В будние дни покатушки обойдутся 70 и 30 грн соответственно. "Следует также учитывать услугу подъемника. Стоимость одного подъема — 10 и 15 грн. В будний день есть возможность купить безлимит на целый день за 300 грн, сюда входит и прокат, и подъемник", — рассказали в "Альпийской долине".

В "Харьковской Швейцарии", на ул. Альпийской, 4, часовой прокат лыж или сноуборда обойдется в 70 грн в будни и в 100 грн в выходные. Целый день катания обойдется соответственно в 150 и 200 грн. Услуги подъемника — в 15—20 грн. "Если у вас свое снаряжение и вы не собираетесь пользоваться подъемником, с вас возьмут плату за выход на снег — 50 грн", — уточнили в "Харьковской Швейцарии". На территории комплекса работает парк экстрима с тремя трамплинами: 4,5, 2,5 и 1,5 метра для выполнения экстремальных фигур. Вход в парк обойдется в 35 грн.

Есть возможность покататься на лыжах и сноуборде и на территории учебно-спортивного комплекса ХАИ в поселке Жуковского. За час пользования снаряжением и подъемником здесь придется выложить по 50 грн. А вот на базе "Темп", на ул. Батумской, 16, прогулка на лыжах стоит 50—70 грн за час.

КОНЬКИ. Сразу два катка работают в крупных ТРЦ на ул. Героев Труда. 45 минут катания здесь обойдутся, в зависимости от дня недели, в 50 — 80 грн. Детский билет будет стоить немного дешевле. В "Шато Ледо", на ул. Академика Павлова, 44-б, за покатушки придется выложить 50—75 грн. Выйти на "Салтовский лед" на ул. Тракторостроителей, 55-б, на целый час можно за 60 грн. Еще дешевле стоит катание на льду в комплексе "Дизель Ice" на ул. Харьковских Дивизий, 12/21-а, — 40—50 грн за 45 минут. Ну а открытый каток на площади Свободы и вовсе бесплатный, в 20 грн обойдется лишь прокат коньков, но продолжительность сеанса здесь лишь 40 минут.

САНИ. На всех перечисленных горнолыжных курортах можно прокатиться на надувных санках — тюбингах. В "Альпиийской долине" 30 минут покатушек обойдутся в 60—70 грн, в "Харьковской Швейцарии" — 120 грн/час. Но горка для тюбинга, говорят организаторы, работает только в благоприятную погоду. На базе "Темп" есть катание на санях за снегоходом 20 грн за 15 минут и обычное катание на санках — 35 грн/час. А в парке Горького можно взять напрокат финские сани с длинными полозьями, где толкающий человек также едет, как и пассажир, управляя транспортом по принципу самоката. Полчаса такого удовольствия стоит 40 грн.

ОЛИМПИАДА В КОРОТИЧЕ: УПРЯЖКИ И КОНЦЕРТ

Экзотика. За городом для детей организуют бесплатные покатушки. Фото: palindrome.com.ua

В этом зимнем сезоне покататься на собачьих упряжках в Харькове проблематично — последние несколько лет такую услугу предоставляли на базе "Темп", но в этом году сделали паузу. Тем не менее без возможности провести время с любимыми хаски и маламутами харьковчане не останутся. 14 января на аэродроме у поселка Коротич состоится "Зимняя олимпиада на собачьих упряжках" — Winter Dog Fest. Координаторы мероприятия обещают насыщенную программу со зрелищными соревнованиями.

Собаки вместе с хозяевами посостязаются в нескольких видах ездового спорта вроде скиджоринга и зимнего каникроса. А гости фестиваля в это время смогут не только пообщаться с четырехлапыми друзьями и принять участие в фотосессии, но также посетить выставку собак и послушать концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ну а специально для маленьких гостей предусмотрели возможность бесплатно прокатиться на упряжках с собаками по спецтрассе аэродрома.