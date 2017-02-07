Масштабный пожар в Харькове: обувную фабрику тушили четыре часа

Сегодня, 12:41

На предприятии горели лакокрасочные изделия. Причины возгорания выясняют эксперты

На месте ЧП. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
На месте ЧП. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Сегодня около 3:30 ночи в Немышлянском районе Харькова загорелось частное обувное предприятие. К месту происшествия сначала выехало два отделения спасателей. Но по приезду огнеборцы убедились, что выделенных сил будет мало, поскольку огонь уже охватил целое помещение покрасочного цеха площадью 100 квадратных метров.

"Внутри горело покрасочное оборудование, лакокрасочные изделия и полимерные материалы, из которых изготавливалась подошва для обуви", – отметили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Учитывая сложность пожара, спасатели запросили подкрепление. В общей сложности в ликвидации ЧП задействовали семь отделений спасателей на автоцистернах, два спецтранспорта и около 50 человек личного состава.

Локализовать пожар удалось в 4:45, а полностью потушить в 7:13. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняют эксперты.

Напомним, в Харькове из-за неосторожного курения случился пожар. Погиб мужчина.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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