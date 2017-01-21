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Музей археологии в Харькове: послание греков богу Аполлону и клады славян (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/38_main.1484938356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/38_tn.1484938356.jpg Харьков Сегодня здесь хранится около 300 тысяч экспонатов при том, что многие предметы старой коллекции были утеряны во время Второй мировой войны

Музей археологии в Харькове: послание греков богу Аполлону и клады славян (фото)

Сегодня, 11:22

Сегодня здесь хранится около 300 тысяч экспонатов при том, что многие предметы старой коллекции были утеряны во время Второй мировой войны

В музее хранится около 300 тысяч экспонатов
В музее хранится около 300 тысяч экспонатов

При ХНУ им. Каразина работает Музей археологии, корни которого уходят в начало XIX века. В хранилищах музея собраны крупные и яркие коллекции предметов бронзового века, скифской эпохи, античности, черняховской и салтовской культур. Сегодня здесь хранится около 300 тысяч экспонатов при том, что многие предметы старой коллекции были утеряны во время Второй мировой войны.

Отдельное украшение музея — его выставочный зал, расположенный на первом этаже главного корпуса университета, выполненный по эксклюзивному проекту. Впечатляет и художественное оформление стен и декоративные панно. Авторские витрины хранят самые интересные раскопки этапов существования наших предков от давних времен до казачества.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК. ОТ ПОВОЗОК — К ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

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Наиболее древние предметы, найденные археологами в наших краях, рассказывают о разных этапах бронзового века. Тогда, около 4000 лет назад, обитатели наших земель ездили на своеобразных повозках с колесами и постепенно начинали осваивать верховую езду. Об этом свидетельствует одна из уникальнейших находок, псалий — часть конской упряжки, соединяющая удила с поводом. О бронзовом веке также поведают красивые сосуды, которые иногда украшали шнуровым орнаментом и даже изображали на них людей.

НАСЛЕДИЕ СКИФОВ. ФИГУРКИ ИЗ НОВОСЕЛОВКИ

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Проходя дальше по залу, замечаем, как экспонаты становятся более замысловатыми и разнообразными. Следом за витриной с "бронзовыми" предметами мы окунаемся в железный век с вещами, найденными в скифских курганах и городищах. В скифских захоронениях чаще всего находили предметы вооружения, а на поселениях — орудия труда, ножи, украшения и культовые вещи. Особое внимание привлекают маленькие фигурки животных, найденные на территории современных Новоселовки и Циркунов.

БЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ. КЕРАМИКА И РЕЗНАЯ КОСТЬ

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Представлено в музее и Бельское городище — крупнейший в Европе памятник раннего железного века, I тыс. до н. э. Оно располагается на территории Полтавской и Сумской областей, занимая 5000 га. Просуществовав четыре с половиной века, оно превратилось из поселения в большой город, о котором, как считают ученые, писал Геродот.

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Жители городища поддерживали с греками торговые отношения, благодаря чему здесь появилась ранняя античная керамика, которая есть в экспозиции, наряду с коллекцией резной кости.

НЕОБЫЧНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ. СОБАКА С БУСАМИ

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Представлена в музее и довольно необычная находка. В одной из землянок Бельского городища обнаружили скелет молодой собаки, хаски или лайки. Именно эти породы были распространены на территории городища. В отличие от других животных, пса похоронили по обряду, причем на шею надели бусы, которые в то время считались редким и дорогим импортом. Находка датирована второй половиной VII века до н. э. В музее предполагают, что это была любимая собака тогдашнего вельможи, ведь в то время погребали лишь знать.

КЛАДЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН. УКРАШЕНИЯ ОТ МАСТЕРОВ

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Одну из серий экспонатов музея интригующе назвали "Кладами древних славян". Именно с ранними славянами ученые связывают пеньковскую культуру, которая процветала в наших краях в первой половине прошлого тысячелетия.

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Эти клады, случайно найденные возле Циркуновского городища, включают украшения и литейные формы, которые предназначались для их отливки. К слову, с помощью художественной росписи на стене музея можно рассмотреть, как эти украшения делали тогдашние мастера.

ДОНЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ. ЛЕТОПИСЬ И ОКНО ДОМА

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Есть в музее и материалы исследований Донецкого городища, которое определяют, как летописный город Донец. Находился он на территории современного Новобаварского района. Еще в XIX веке доказали, что в "Слове о полку Игореве" есть упоминание о Донце.

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Здесь археологи провели масштабные работы, впервые при раскопках ученые обнаружили окно дома. Значительную часть находок передали историческому музею. В университете же представлены интересные рукоятки ножей и женские украшения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАХОДКИ. "ПИСЬМО" ГРЕКОВ НА ПЛИТЕ

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Небольшая витрина в музее посвящена находкам наших археологов далеко за пределами нашей области. К примеру, здесь можно увидеть египетские амулеты, урартийский кувшин, привезенный из Армении, греческое блюдо, найденное при раскопках ольвийского Некрополя. Государственный эрмитаж передал часть предметов из Александропольского кургана. А самая главная достопримечательность — ольвийская плита, посвященная богу Аполлону, которая датирована IV—III веками до н. э. Там написано, что жители Ольвии жертвуют свои золотые вещи и ценности за свое здоровье и процветание города.

Плиту подарил еще 210 лет назад Харьковскому университету попечитель граф Северин Потоцкий. В отличие от многих других, этот экспонат не пытались эвакуировать, а просто спрятали от оккупантов на чердаке вуза. Плита уцелела. Сейчас это — древнейший экспонат, который сохранился в музее.
музей, ученые, археология, экспонат, наследие

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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