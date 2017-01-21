Музей археологии в Харькове: послание греков богу Аполлону и клады славян (фото)

Сегодня здесь хранится около 300 тысяч экспонатов при том, что многие предметы старой коллекции были утеряны во время Второй мировой войны

При ХНУ им. Каразина работает Музей археологии, корни которого уходят в начало XIX века. В хранилищах музея собраны крупные и яркие коллекции предметов бронзового века, скифской эпохи, античности, черняховской и салтовской культур. Сегодня здесь хранится около 300 тысяч экспонатов при том, что многие предметы старой коллекции были утеряны во время Второй мировой войны.

Отдельное украшение музея — его выставочный зал, расположенный на первом этаже главного корпуса университета, выполненный по эксклюзивному проекту. Впечатляет и художественное оформление стен и декоративные панно. Авторские витрины хранят самые интересные раскопки этапов существования наших предков от давних времен до казачества.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК. ОТ ПОВОЗОК — К ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

Наиболее древние предметы, найденные археологами в наших краях, рассказывают о разных этапах бронзового века. Тогда, около 4000 лет назад, обитатели наших земель ездили на своеобразных повозках с колесами и постепенно начинали осваивать верховую езду. Об этом свидетельствует одна из уникальнейших находок, псалий — часть конской упряжки, соединяющая удила с поводом. О бронзовом веке также поведают красивые сосуды, которые иногда украшали шнуровым орнаментом и даже изображали на них людей.

НАСЛЕДИЕ СКИФОВ. ФИГУРКИ ИЗ НОВОСЕЛОВКИ

Проходя дальше по залу, замечаем, как экспонаты становятся более замысловатыми и разнообразными. Следом за витриной с "бронзовыми" предметами мы окунаемся в железный век с вещами, найденными в скифских курганах и городищах. В скифских захоронениях чаще всего находили предметы вооружения, а на поселениях — орудия труда, ножи, украшения и культовые вещи. Особое внимание привлекают маленькие фигурки животных, найденные на территории современных Новоселовки и Циркунов.

БЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ. КЕРАМИКА И РЕЗНАЯ КОСТЬ

Представлено в музее и Бельское городище — крупнейший в Европе памятник раннего железного века, I тыс. до н. э. Оно располагается на территории Полтавской и Сумской областей, занимая 5000 га. Просуществовав четыре с половиной века, оно превратилось из поселения в большой город, о котором, как считают ученые, писал Геродот.

Жители городища поддерживали с греками торговые отношения, благодаря чему здесь появилась ранняя античная керамика, которая есть в экспозиции, наряду с коллекцией резной кости.

НЕОБЫЧНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ. СОБАКА С БУСАМИ

Представлена в музее и довольно необычная находка. В одной из землянок Бельского городища обнаружили скелет молодой собаки, хаски или лайки. Именно эти породы были распространены на территории городища. В отличие от других животных, пса похоронили по обряду, причем на шею надели бусы, которые в то время считались редким и дорогим импортом. Находка датирована второй половиной VII века до н. э. В музее предполагают, что это была любимая собака тогдашнего вельможи, ведь в то время погребали лишь знать.

КЛАДЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН. УКРАШЕНИЯ ОТ МАСТЕРОВ

Одну из серий экспонатов музея интригующе назвали "Кладами древних славян". Именно с ранними славянами ученые связывают пеньковскую культуру, которая процветала в наших краях в первой половине прошлого тысячелетия.

Эти клады, случайно найденные возле Циркуновского городища, включают украшения и литейные формы, которые предназначались для их отливки. К слову, с помощью художественной росписи на стене музея можно рассмотреть, как эти украшения делали тогдашние мастера.

ДОНЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ. ЛЕТОПИСЬ И ОКНО ДОМА

Есть в музее и материалы исследований Донецкого городища, которое определяют, как летописный город Донец. Находился он на территории современного Новобаварского района. Еще в XIX веке доказали, что в "Слове о полку Игореве" есть упоминание о Донце.

Здесь археологи провели масштабные работы, впервые при раскопках ученые обнаружили окно дома. Значительную часть находок передали историческому музею. В университете же представлены интересные рукоятки ножей и женские украшения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАХОДКИ. "ПИСЬМО" ГРЕКОВ НА ПЛИТЕ

Небольшая витрина в музее посвящена находкам наших археологов далеко за пределами нашей области. К примеру, здесь можно увидеть египетские амулеты, урартийский кувшин, привезенный из Армении, греческое блюдо, найденное при раскопках ольвийского Некрополя. Государственный эрмитаж передал часть предметов из Александропольского кургана. А самая главная достопримечательность — ольвийская плита, посвященная богу Аполлону, которая датирована IV—III веками до н. э. Там написано, что жители Ольвии жертвуют свои золотые вещи и ценности за свое здоровье и процветание города.

Плиту подарил еще 210 лет назад Харьковскому университету попечитель граф Северин Потоцкий. В отличие от многих других, этот экспонат не пытались эвакуировать, а просто спрятали от оккупантов на чердаке вуза. Плита уцелела. Сейчас это — древнейший экспонат, который сохранился в музее.