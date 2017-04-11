На блокпосту под Харьковом задержали напичканный оружием автомобиль

Сотрудники Управления превентивной деятельности вместе с бойцами спецподразделения полиции "Харьков" задержали на блокпосту в Песочине автомобиль с арсеналом оружия. Как сообщил на своей странице в Facebook, начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, правоохранители обнаружили пистолеты, дымовые шашки, рацию, гранаты, патроны, магазины к автомату Калашникова.

С водителем иномарки, который является гражданским лицом, в салоне находились люди в военной форме. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет, куда направлялись граждане и с какой целью им понадобилось такое количество оружия.

Напомним, ранее в Харькове полицейские обнаружили арсенал оружия дома у харьковчанина.