На блокпосту под Харьковом задержали напичканный оружием автомобиль

Вчера, 14:11

Люди в военной форме везли пистолеты, дымовые шашки, гранаты и патроны

Автомобиль перевозил оружие. Фото: полиция
Автомобиль перевозил оружие. Фото: полиция

Сотрудники Управления превентивной деятельности вместе с бойцами спецподразделения полиции "Харьков" задержали на блокпосту в Песочине автомобиль с арсеналом оружия. Как сообщил на своей странице в Facebook, начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, правоохранители обнаружили пистолеты, дымовые шашки, рацию, гранаты, патроны, магазины к автомату Калашникова.

С водителем иномарки, который является гражданским лицом, в салоне находились люди в военной форме. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет, куда направлялись граждане и с какой целью им понадобилось такое количество оружия.

Напомним, ранее в Харькове полицейские обнаружили арсенал оружия дома у харьковчанина.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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