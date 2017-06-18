На улице в Харькове мужчине вонзили в спину нож
Инцидент произошел около одного из ресторанов
Харьковские правоохранители разыскивают злоумышленника, который ранил мужчину на Салтовке. Об этом NewsRoom рассказали в полиции.
Инцидент произошел в пятницу около 23:00 на улице Гвардейцев-Широницев, 59. Возле ресторана неизвестный подошел сзади к харьковчанину 1972 года рождения и нанес ему удар ножом в спину. Мужчину доставили в больницу скорой неотложной помощи, состояние его здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.
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Открыто уголовное производство по статье 121 УК Украины ("тяжкое телесное повреждение"). Полиция занимается розыском нападавшего.
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