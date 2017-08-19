Начальник отдела Нацполиции Харьковской области попался на взятке

Вчера, 22:33

Взятку начальник следственного отдела получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств


Задержание. Фото: ГПУ

Задержание. Фото: ГПУ

Начальника следственного отдела Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за получение взятки в сумме $6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Установлено, что начальник следственного отдела Купянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств неправомерную выгоду в сумме 6 тыс долларов. Неправомерная выгода предназначалась за изменение уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", – указано в сообщении.

По признакам уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК Украины – "получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды" – осуществляется досудебное расследование.

Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В ГПУ отметили, что санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что руководство полиции аэропорта Харькова задержали на взятке.
взятка, ГПУ, взяточничество, неправомерная выгода

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