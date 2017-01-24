Охота на детей в Харькове: лжекопы и "гадалки"

На днях следователь Немышлянского отдела полиции сообщил о подозрении 31-летнему харьковчанину, который обманывал детей, представляясь правоохранителем. Мужчина просил у несовершеннолетних разрешения посмотреть мобильный телефон, якобы проверяя, не находится ли тот в розыске. Самые дорогие гаджеты в итоге отправлялись, как заверял мужчина, "в полицию в качестве вещдоков". Разумеется, своих телефонов дети обратно не получали. Зло­умышленника будут судить по статьям "мошенничество" и "самовольное присвоение полномочий или звания должностного лица", за что ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как рассказали "Сегодня" в полиции, количество подобных преступлений в Харьковской области за последний год выросло более чем в полтора раза.

По статистике, в 2015-м от рук мошенников пострадали 280 детей, а в прошлом году — уже 471 ребенок. Чаще всего мошенники орудуют в Московском районе, где произошла четверть всех преступлений. В основном потерпевшими оказываются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, то есть те, которым родители доверяют больше карманных денег, более дорогие телефоны или позволяют самостоятельно ездить на велосипедах. Копы полагают, что рост количества подобных преступлений связан с социальными проблемами общества: из-за снижающегося уровня жизни многие ищут средства для легкой наживы.

"Эти люди наживаются на самой незащищенной категории — несовершеннолетних. Но черту закона не всегда переступают отъявленные рецидивисты и опытные мошенники. Необязательно также детей обманывают мужчины. Недавно в Основянском районе задержали даму, которая совершила серию мошенничеств в отношении детей", — рассказывает старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД облУНП Андрей Стадник.

Среди схем мошенничества правоохранители выделяют две наиболее распространенные. В первом случае мошенники играют роль полицейских, во втором — женщины, представляясь гадалками, выманивают украшения у девочек.

11-летний сын харьковчанина Дмитрия Головко прошлым летом отдал телефон мошеннику. Во время прогулки у родника на Северной Салтовке к ребятам подошел незнакомец, представившись сотрудником полиции, мужчина попросил показать гаджеты.

"Он сказал, что телефоны числятся в розыске, затем отвел ребят в менее людное место, на 10-гривневой купюре мошенник написал липовый мобильный, по которому нужно позвонить, чтобы забрать эти телефоны. Так телефоны "ушли" в неизвестном направлении", — рассказывает мужчина. Заявление в полицию написали, но мошенника до сих пор не нашли. У копов был подозреваемый, но доказать его причастность не смогли, ведь обнаружить сами телефоны не удалось.

Прямо на улице доверчивых школьниц обчищала и 39-летняя женщина. Подойдя к 12-летней девочке, дама сказала, что у той расстегнута сережка. Вместо того чтобы помочь ребенку, она сняла украшение и скрылась. Аналогичный трюк она провела вблизи одной из школ с 8-летней девочкой. Женщину задержали и теперь за грабеж ей грозит до шести лет тюрьмы.

"Если схватили — кричите "пожар!"

Большинство имущественных преступлений в отношении детей совершают по пути из школы. Поэтому полицейские просят соблюдать стандартные меры предосторожности: детям не стоит демонстрировать дорогие гаджеты в людных местах, следует ходить домой в компании товарищей и всегда спрашивать документы у сотрудников полиции. "Если кто-то просит ребенка о помощи, стоит задуматься, почему человек не зовет взрослых. Если же злоумышленник начинает применять силу, стоит кричать "пожар!", а не "помогите!". Люди охотнее реагируют на этот призыв", — рассказывает старший инспектор отдела ювенальной превенции Андрей Стадник.

Отец обманутого 11-летнего школьника Дмитрий Головко добавляет: дети привыкли доверять взрослым. Лжеполицейский, который отобрал у его сына телефон, был одет в футболку и босоножки и никак не походил на правоохранителя, а ребенок в силу возраста подвоха не распознал.