Опасная работа: в Харькове на строителя сорвалась консоль с крыши 9-тиэтажки

За жизнь мужчины борются медики

В Харькове строитель с рабочего места попал в реанимацию неотложки. ЧП произошло в среду днем на стройплощадке на Салтовском шоссе.

Как сообщили ГУ НП в Харьковской области, сообщение о травмировании 38-летнего рабочего поступило в Немышлянский отдел полиции. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники прокуратуры.

Правоохранители установили, что в разгар рабочего дня с крыши строящейся девятиэтажки сорвалась консоль и упала на строителя. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Открыто уголовное производство по статье

"Нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью". Виновным грозит штраф, исправительные работы либо ограничение свободы до трех лет.