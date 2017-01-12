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Опасная работа: в Харькове на строителя сорвалась консоль с крыши 9-тиэтажки http://www.segodnya.ua/img/article/7878/13_main.1484253451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/13_tn.1484253451.jpg Харьков За жизнь мужчины борются медики

Опасная работа: в Харькове на строителя сорвалась консоль с крыши 9-тиэтажки

Сегодня, 22:43

За жизнь мужчины борются медики

ЧП на работе. Фото: budport.com.ua
ЧП на работе. Фото: budport.com.ua

В Харькове строитель с рабочего места попал в реанимацию неотложки. ЧП произошло в среду днем на стройплощадке на Салтовском шоссе.

Как сообщили ГУ НП в Харьковской области, сообщение о травмировании 38-летнего рабочего поступило в Немышлянский отдел полиции. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники прокуратуры.

Правоохранители установили, что в разгар рабочего дня с крыши строящейся девятиэтажки сорвалась консоль и упала на строителя. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Открыто уголовное производство по статье

"Нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью". Виновным грозит штраф, исправительные работы либо ограничение свободы до трех лет.
работа, строитель, смертельная работа, опасная работа

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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