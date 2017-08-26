Опасные игры: в Харьковской области парень умер от удара током

Сегодня, 12:01

Подросток скончался в реанимации, не приходя в сознание

Фото: gid.volga.news
Фото: gid.volga.news

В Харьковской области 14-летний подросток получил удар электрическим током и умер в Мерефянской центральной районной больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Работниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста.

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Во время игры юноша потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, под Харьковом мать отравила младенца "Нафтизином".
подросток, харьковская область, ток, удар, провод

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"Сегодня"

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