От удара молнии в Харькове загорелось здание суда
Предварительная причина возгорания – попадание молнии в крышу суда
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко
В Харькове от удара молнии загорелось здание суда. На месте работают несколько подразделений ГСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу ГСЧС около 19:40. Загорелась крыша здания административного суда", – говорится в сообщении.
Предварительная причина возгорания – попадание молнии в крышу суда.
Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.
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