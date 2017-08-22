От удара молнии в Харькове загорелось здание суда

Вчера, 22:10

Предварительная причина возгорания – попадание молнии в крышу суда


Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

Пожар в Харькове: Фото: соцсети, ГородХ, П. Пахоменко

В Харькове от удара молнии загорелось здание суда. На месте работают несколько подразделений ГСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу ГСЧС около 19:40. Загорелась крыша здания административного суда", – говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания – попадание молнии в крышу суда.

Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.
пожар, молния, ГСЧС, здание суда

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