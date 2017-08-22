От удара молнии в Харькове загорелось здание суда

В Харькове от удара молнии загорелось здание суда. На месте работают несколько подразделений ГСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу ГСЧС около 19:40. Загорелась крыша здания административного суда", – говорится в сообщении.



Предварительная причина возгорания – попадание молнии в крышу суда.

Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.