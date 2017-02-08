Памятник раздора: харьковчане протестуют против ангела вместо Ленина

Сегодня, 21:30

Харьковчане говорят о нарушениях и требуют провести международный конкурс

Колонна с ангелом. Больше 5000 горожан подписали петицию. Фото: kh.vgorode.ua
Колонна с ангелом. Больше 5000 горожан подписали петицию. Фото: kh.vgorode.ua

Вокруг проекта памятного знака, который тайным голосованием выбрали в качестве замены Ленину, разгораются нешуточные страсти.

86-метровая колонна с ангелом наверху и скульптурами у подножья вызвала бурную реакцию горожан, которые уверяют, что монумент не вписывается в архитектурный стиль площади Свободы. Возмущает харьковчан и якобы непрозрачность конкурса, в котором победил проект, представленный главным зодчим в соавторстве с братом.

Как только в мэрии огласили результаты конкурса эскиз-проектов, на сайте горсовета появилось несколько петиций с требованием аннулировать результаты и провести международный конкурс. Одна их них под названием "Свободу площади Свободы!" всего за три дня собрала больше 5000 голосов и отправилась на рассмотрение к мэру.

Кроме того, правнучки архитектора Алексея Бекетова, Елена Рофе-Бекетова, и историка-краеведа Дмитрия Багалея, Ирина Гончарова, отправили на имя министра культуры Украины Евгения Нищука письмо с просьбой не устанавливать никаких памятников на площади.
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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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