Парень, который делал селфи на опоре электропередачи, умер в больнице

Сегодня, 10:16

Пострадавший находился на аппарате искусственной вентиляции легких

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В Харькове в ночь на среду умер 13-летний школьник, который в воскресенье вечером получил сильный удар током на территории распределительной электростанции на Алексеевке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию медиков.

Напомним, 9 апреля двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность.

После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела. Пострадавший находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Его товарищ, который упал со столба, получил шок и незначительные ушибы.
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Источник:

"Сегодня"

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