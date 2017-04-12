Парень, который делал селфи на опоре электропередачи, умер в больнице

В Харькове в ночь на среду умер 13-летний школьник, который в воскресенье вечером получил сильный удар током на территории распределительной электростанции на Алексеевке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию медиков.

Напомним, 9 апреля двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность.

После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела. Пострадавший находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Его товарищ, который упал со столба, получил шок и незначительные ушибы.