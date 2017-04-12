Парень, который делал селфи на опоре электропередачи, умер в больнице
Пострадавший находился на аппарате искусственной вентиляции легких
В Харькове в ночь на среду умер 13-летний школьник, который в воскресенье вечером получил сильный удар током на территории распределительной электростанции на Алексеевке.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию медиков.
Напомним, 9 апреля двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность.
После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела. Пострадавший находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Его товарищ, который упал со столба, получил шок и незначительные ушибы.
Вы сейчас просматриваете новость "Парень, который делал селфи на опоре электропередачи, умер в больнице". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии