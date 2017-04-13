Пасха в Харькове: на улицах будут дежурить почти две тысячи полицейских

Сегодня, 18:15

Харьковские правоохранители на время пасхальных праздников предпримут усиленные меры безопасности

16 апреля украинцы будут отмечать Пасху. Фото: pixabay.com
16 апреля украинцы будут отмечать Пасху. Фото: pixabay.com

В ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 года в 240 православных храмах Харькова и 209 населенных пунктах Харьковской области будут проводиться богослужения.

Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 140 тысяч граждан, сообщает полиция Харькова. К охране порядка будут привлечены почти две тысячи сотрудников полиции.

Для обеспечения общественной безопасности на территории города, особенно в центральной части, где будет происходить большое количество мероприятий, планируется также привлечь к общему несения службы военнослужащих Нацгвардии и курсантов высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что дополнительные силы Нацгвардии прибыли в город Болград Одесской области. Подразделение будет совместно с сотрудниками полиции охранять правопорядок на Пасху и майские праздники.
Харьков, Пасха, полиция, правоохранители, празднование, меры безопасности
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"Сегодня"

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