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Планы Харькова-2017: "прозрачный офис", метро и финал Кубка Украины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/98_main.1483736389.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/98_tn.1483736389.jpg Харьков В феврале начнут строить завод по переработке мусора, а весной — метро на Одесскую

Планы Харькова-2017: "прозрачный офис", метро и финал Кубка Украины (фото)

Сегодня, 07:22

В феврале начнут строить завод по переработке мусора, а весной — метро на Одесскую

Автопарку дадут новые &quot;рогатые&quot;. Фото: glavnoe.ua
Автопарку дадут новые "рогатые". Фото: glavnoe.ua

На 2017-й харьковские чиновники запланировали немало обновлений. Все ли они станут реальностью, покажет время, тем более что некоторые достаточно амбициозны и требуют существенных финансовых вложений. Конечно, в мэрии уже ищут деньги на реализацию проектов в собственной казне, но и надеются на поддержку государства и иностранных инвесторов.

Среди основательных проектов — начало строительства метро в направлении улицы Одесской. Как сообщил мэр Геннадий Кернес, работы стартуют весной. Параллельно город хочет закупить новые подземные вагоны. Еще один из долгожданных объектов — комплекс по переработке твердых бытовых отходов — начнут возводить уже в феврале. Строительство, на которое Харьков получит от Мирового банка $44 млн, растянется на несколько лет.

Мусороперерабатывающий завод станет многопрофильным комбинатом, в частности, на комплексе планируют добывать полигонный газ для производства электроэнергии, которую будут поставлять на энергорынок. Ждет город от Мирового банка и кредит для реализации энергосберегающих программ КП "Харьковские тепловые сети". Так, на Салтовской котельной вскоре установят когенерационную установку, позволяющую одновременно производить горячую воду и электроэнергию.

Планируют в Харькове развивать и транспортную сферу. В 2017-м хотят отремонтировать около 40 трамвайных вагонов, а остановки общественного транспорта — оборудовать электронными табло, которые будут отсчитывать время до прибытия электротранспорта. Первое устройство уже работает возле парка Горького. В мэрии заговорили и о пополнении автопарка электротранспорта новыми машинами и долгожданном электронном билете. Появятся в городе и новые спортивные сооружения: велодом, где можно будет заниматься велоспортом, бегом и лыжным спортом, и Ледовая арена на 5000 мест.

МАЛЫШАМ. "НАБЛЮДЕНИЕ" И КУВЕЗЫ

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Фото: mv.org.ua

В городском перинатальном центре планируют открыть современное реанимационное отделение для преждевременно рожденных малышей. Здесь установят спецкувезы и системы, которые будут отслеживать состояние крохи.

ФАНАМ. БОЛЬШОЙ ФИНАЛ И ЕВРОКУБКИ

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Фото: А. Осипов

Харьковчан обещают порадовать изобилием футбольных событий. "Металлист 1925" планирует добыть место в профессиональной лиге. На стадионе проведут финал Кубка Украины, а "Шахтер" не прочь сыграть у нас матчи еврокубков.

ЧИНОВНИКАМ. "ПРОЗРАЧНЫЙ ОФИС"

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Фото: city.kharkov.ua

В апреле планируют открыть Региональный центр предоставления админуслуг, который возводят на месте бывшего дома быта на пр-те Тракторостроителей, 144. Здесь планируют оказывать около 450 административных и соцуслуг харьковчанам и жителям области.

ПЕШЕХОДАМ. СВЕТЯЩИЕСЯ ПЕРЕХОДЫ

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Фото: griphon.livejournal.com

Около 200 пешеходных переходов оснастят специальными фонарями, что сделает их более заметными в темное время. По словам вице-мэра по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова, подсветка необходима в тех случаях, если нет светофора на данном участке дороги или знак засыпало снегом. Первые светящиеся переходы появятся на проспектах Людвига Свободы и Науки, улицах Героев Труда, Лермонтовской и Чайковской.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ. ДОМ И ТРАССА ДЛЯ МОТОКРОССА

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Фото: kharkov.dozor.ua

Сразу два объекта для велосипедистов решили построить в Харькове. Недалеко от памятника Велосипедисту в Лесопарке создадут Велодом — базу, где можно будет заниматься бегом, велоспортом и лыжным спортом. На его постройку из горказны выделили 20 млн грн. Планируют построить и олимпийский объект — трассу для велосипедов BMX, где можно проводить ЧУ и этапы кубка Европы по велосипедному мотокроссу.

АВТОПАРКАМ. НОВЫЕ "РОГАТЫЕ"

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Фото: glavnoe.ua

В 2017-м планируют обновить городской транспорт, закупив 10 новых троллейбусов, на что из горбюджета выделят около 20 млн грн. Еще 20 млн евро планируют взять в кредит на обновление парка "рогатых" и ремонт трамваев.

ПАССАЖИРАМ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

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Фото: igate.com.ua

Уже летом харьковчане смогут пользоваться единым электронным билетом в городском электротранспорте. В мэрии обещают: в троллейбусах и трамваях появятся устройства, которые будут считывать информацию с бесконтактных карт.

БОЙЦАМ ДОНБАССА. ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЯХ

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Фото: gs1.com.ua

Областные чиновники обещают помочь с покупкой квартир участникам боевых действий на Донбассе. Жилье выберут в новостроях, которые сдадут весной и летом. По плану, 60% стоимости квартиры оплатят бойцы, а остальные 40% компенсируют из облбюджета.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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