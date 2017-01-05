По Харькову людей возил пьяный таксист

Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

Сегодня около часа ночи во время патрулирования харьковские полицейские заметили автомобиль Nissan Leaf, который ехал по Клочковскому спуску с нарушением правил дорожного движения, а именно без включенного ближнего света фар.

Инспекторы остановили эту машину, которая принадлежит одной из служб такси.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время проверки документов, у водителя такси заметили признаки алкогольного опьянения – покраснение глаз, запах алкоголя из полости рта. В авто находились пассажиры – молодая пара.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проверка в медицинском учреждении показала результат 1.23 промилле алкоголя в крови, в 6 раз превышает допустимую норму.

На водителя такси патрульные составили админматериал за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, 27 декабря под Харьковом водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный ребенок.