Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
По Харькову людей возил пьяный таксист http://www.segodnya.ua/img/article/7857/20_main.1483609057.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/20_tn.1483609057.jpg Харьков Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

По Харькову людей возил пьяный таксист

Сегодня, 11:36

Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

Ночью по Харькову рассекал пьяный водитель такси. Фото: Status Quo
Ночью по Харькову рассекал пьяный водитель такси. Фото: Status Quo

Сегодня около часа ночи во время патрулирования харьковские полицейские заметили автомобиль Nissan Leaf, который ехал по Клочковскому спуску с нарушением правил дорожного движения, а именно без включенного ближнего света фар.

Инспекторы остановили эту машину, которая принадлежит одной из служб такси.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время проверки документов, у водителя такси заметили признаки алкогольного опьянения – покраснение глаз, запах алкоголя из полости рта. В авто находились пассажиры – молодая пара.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проверка в медицинском учреждении показала результат 1.23 промилле алкоголя в крови, в 6 раз превышает допустимую норму.

На водителя такси патрульные составили админматериал за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, 27 декабря под Харьковом водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный ребенок.
авто, Харьков, такси, пассажиры, автомобиль, полицейские, патрульные, остановили

Вы сейчас просматриваете новость "По Харькову людей возил пьяный таксист". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Что принесет новый 2017 год.

Что ждет автовладельцев в 2017 году: цены на топливо и страховку пойдут вверх, автокредиты - вниз

Сегодня, 06:39

Итоги уходящего года и прогнозы экспертов

Авто

Kia Sportage. Фото: avto.pro

В Украине вырос рынок легковых авто

Сегодня, 05:50

Самым продаваемым автомобилем по итогам года стал новый Kia Sportage, который приобрели более 2,700 тыс. покупателей. На 2-м месте по популярности – Renault Logan, на 3-м – Renault Duster

Харьков

Фото: cto.kh.ua

В Харькове построили елку из 60 автомобилей

Сегодня, 03:00

Участников собрали спонтанно, а "авто-елку" собирали два часа

Донбасс

В Донецке автомобиль разорвало на части из-за взрыва

Вчера, 22:29

Причины взрыва неизвестны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.