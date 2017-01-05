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Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода http://www.segodnya.ua/img/article/7857/37_main.1483612488.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/37_tn.1483612488.jpg Харьков Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода

Сегодня, 12:33

Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Фото управления превентивной деятельности ГУНП
Фото управления превентивной деятельности ГУНП

Четвертого января около 19:30 на 400 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в районе села Шелудьково Валковского района сбили 58-летнего мужчину.

Как сообщили "Сегодня" в управлении превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области, пешехода, который переходил дорогу в неустановленном и неосвещенном месте, сбил автомобиль Chevrolet Aveo, ехавший со стороны Полтавы в Харьков.

От удара пешехода отбросило на проезжую часть, где на него наехал двигавшийся следом за Chevrolet автомобиль Renault Master. После наезда водитель не остановился и скрылся, а пешеход от полученных травм погиб на месте ДТП.

Позже автомобиль Renault обнаружили сотрудники Валковского отдела полиции. Чтобы определить, от наезда какого авто погиб мужчина, назначены дополнительные экспертизы. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня ночью в Харькове остановили пьяного таксиста.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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