Под Харьковом легковушка врезалась в бензовоз, есть жертвы

Серьезное ДТП произошло сегодня, 30 декабря, на въезде в Харьков со стороны Рогани, сообщает sq.com.ua.

Авария произошла около 11.00. На автодороге Киев – Харьков – Довжанский, на 523 км, столкнулись автомобили DAF (цистерна) и ВАЗ-2108, которые направлялись в Харьков.

В результате ДТП водитель "восьмерки" был госпитализирован, пассажирка ВАЗа погибла на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков – Змиев – Балаклея, в районе села Водяное, произошло трагическое ДТП.