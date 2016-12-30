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Под Харьковом легковушка врезалась в бензовоз, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7847/5_main.1483100266.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/5_tn.1483100266.jpg Харьков На месте аварии работает следственно-оперативная группа

Под Харьковом легковушка врезалась в бензовоз, есть жертвы

Сегодня, 14:15

На месте аварии работает следственно-оперативная группа

На месте аварии. Фото: соцсети
На месте аварии. Фото: соцсети

Серьезное ДТП произошло сегодня, 30 декабря, на въезде в Харьков со стороны Рогани, сообщает sq.com.ua.

Авария произошла около 11.00. На автодороге Киев – Харьков – Довжанский, на 523 км, столкнулись автомобили DAF (цистерна) и ВАЗ-2108, которые направлялись в Харьков.

В результате ДТП водитель "восьмерки" был госпитализирован, пассажирка ВАЗа погибла на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков – Змиев – Балаклея, в районе села Водяное, произошло трагическое ДТП.
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