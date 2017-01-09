Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Под Харьковом мальчик из неблагополучной семьи чуть не сжег дом и себя http://www.segodnya.ua/img/article/7865/4_main.1483956236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/4_tn.1483956236.jpg Харьков Шестилетний ребенок пытался разжечь печь, пока взрослые спали

Под Харьковом мальчик из неблагополучной семьи чуть не сжег дом и себя

Сегодня, 12:02

Шестилетний ребенок пытался разжечь печь, пока взрослые спали

Под Харьковом 6-летний мальчик получил ожоги, пытаясь разжечь печь. Фото: из открытых источников
Под Харьковом 6-летний мальчик получил ожоги, пытаясь разжечь печь. Фото: из открытых источников

В воскресенье, 8 января, в одном из домов в поселке Слатино Дергачевского района Харьковской области пострадал шестилетний мальчик. Как сообщили в облуправлении ГСЧС, ребенок проживает в доме вместе с матерью и ее сожителем. По словам соседей, семья вела антисоциальный образ жизни.

По предварительным данным, около 15:00, когда взрослые спали, мальчик пытался самостоятельно разжечь печь в доме. Из-за этих попыток в доме загорелся стол на площади 0,5 кв.м, ребенок получил ожоги рук и шеи. Огонь потушили взрослые. Позже бригада медиков госпитализировала его в ожоговый центр Харькова. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в декабре в Харькове шестилетного ребенка зажало на эскалаторе в метро.
Харьков, пожар, мальчик, печь, ожоги, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом мальчик из неблагополучной семьи чуть не сжег дом и себя". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В Харькове столкнулись два автомобиля. Фото: соцсети

В Харькове столкнулись два автомобиля: машины получили серьезные повреждения

Сегодня, 11:52

В ДТП на Журавлевском спуске пострадал пассажир одного из авто

Харьков

Богослужения. В храмах Харькова и области проведут праздничные богослужения. Фото: eparchia.kharkov.ua

Рождество в Харькове: на колесах и в гоголевской сказке

6 Января, 15:49

По Харькову будет курсировать праздничный трамвай, а в пригороде за колядки вручат подарки

Украина

Группа DCH в пятницу запускает Харьковский тракторный завод

Ярославский поблагодарил Порошенко и Светличную за помощь в запуске ХТЗ

6 Января, 12:15

Cегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску

Харьков

Парень бросился из окна. Фото: e1.ru

Житель Харькова покалечил себя из-за любовной драмы

6 Января, 10:19

Молодой человек неудачно попытался свести счеты с жизнью

Харьков

В Харькове столкнулись 7 автомобилей

5 Января, 23:48

Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей

Харьков

Харьковские умельцы восстанавливают старые каталки

5 Января, 20:49

Кардиоцентр выживает лишь благодаря помощи меценатов и волонтеров, признаются медики

Харьков

Фото: tn.kz

В Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей

5 Января, 19:00

29-летняя девушка проведет за решеткой два с половиной года; 44-летнего отца детей осудили за убийство по неосторожности

Харьков

Фото управления превентивной деятельности ГУНП

Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода

5 Января, 12:33

Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Харьков

Фото: cto.kh.ua

В Харькове построили елку из 60 автомобилей

5 Января, 03:00

Участников собрали спонтанно, а "авто-елку" собирали два часа

Харьков

Ночью по Харькову рассекал пьяный водитель такси. Фото: Status Quo

По Харькову людей возил пьяный таксист

5 Января, 11:36

Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

Харьков

На месте аварии. Фото: пресс-служба патрульной полиции

В Харькове произошло массовое ДТП

3 Января, 20:39

Один из водителей пострадал, его забрали в больницу

Харьков

Сотрудники заправки справились с огнем. Фото: ГСЧС

В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль

3 Января, 12:14

Причину возникновения пожара устанавливают

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.