Под Харьковом мальчик из неблагополучной семьи чуть не сжег дом и себя

В воскресенье, 8 января, в одном из домов в поселке Слатино Дергачевского района Харьковской области пострадал шестилетний мальчик. Как сообщили в облуправлении ГСЧС, ребенок проживает в доме вместе с матерью и ее сожителем. По словам соседей, семья вела антисоциальный образ жизни.

По предварительным данным, около 15:00, когда взрослые спали, мальчик пытался самостоятельно разжечь печь в доме. Из-за этих попыток в доме загорелся стол на площади 0,5 кв.м, ребенок получил ожоги рук и шеи. Огонь потушили взрослые. Позже бригада медиков госпитализировала его в ожоговый центр Харькова. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в декабре в Харькове шестилетного ребенка зажало на эскалаторе в метро.