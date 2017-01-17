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Под Харьковом мошенник брал за "трудоустройство" в Италии 4500 грн http://www.segodnya.ua/img/article/7885/41_main.1484557817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/41_tn.1484557817.jpg Харьков После получения денег мужчина пропадал

Под Харьковом мошенник брал за "трудоустройство" в Италии 4500 грн

Сегодня, 02:16

После получения денег мужчина пропадал

Мошенника разоблачили. Фото: kriminalnews.de
Мошенника разоблачили. Фото: kriminalnews.de

В Балаклейском районе Харьковской области разоблачили мошенника, который предложил знакомому трудоустройство за границей за вознаграждение, но обещания не выполнил. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель поселка Андреевка. Он рассказал, что долгое время пытался найти работу и во время поисков случайно познакомился с 28-летним мужчиной. "Тот предложил помощь в получении документов для выезда за границу с последующим официальным трудоустройством в Италии. За предоставление этой "услуги" новый знакомый получил от заявителя 4500 гривен", – говорят правоохранители.

Мужчина заверил, что на подготовку документов требуется некоторое время и вскоре парень поедет работать. Но указанный срок истекал, а обещанного тот все не выполнял, ссылаясь на некие трудности. Впоследствии мошенник и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. В ходе розыска полицейские установили и задержали злоумышленника  28-летнего жителя поселка Слобожанское, которого ранее уже привлекали к ответственности. За мошенничество ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мошенник обманул больше 20 подростков.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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