Под Харьковом мужчина убил друга и сбросил тело в реку

Сегодня, 19:09

Преступление  произошло во время пьяной драки

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В поселке Старая Покровка Харьковской области в реке Уды нашли тело мужчины, завернутого в одеяло.

Погибшим оказался 47-летний житель поселка Новопокровка, который находился в розыске как без вести пропавший.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, в ходе расследования полицейские разоблачили и задержали 40-летнего мужчину, причастного к убийству.

Выяснилось, что односельчане вместе выпивали, но мирные посиделки переросли в конфликт и драку. Во время ссоры 40-летний мужчина начал бить кулаками по лицу товарища, от чего тот упал на пол. Затем злоумышленник взял металлическое ведро и ударил несколько раз по голове потерпевшего.

"Понимая, что мужчина не подает признаков жизни и, чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, злоумышленник завернул тело погибшего в одеяло, замотал электрическим удлинителем, погрузил в свой автомобиль и отвез на реку, где с моста сбросил тело в воду", – сообщили в полиции.

За совершение убийства задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Харьковской области мужчина убил друга отверткой.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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