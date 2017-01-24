Под Харьковом мужчина убил друга отверткой

В Нововодолажском районе Харьковской области мужчина убил знакомого, к которому приехал в гости. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, убийству предшествовали дружеские посиделки, во время которых мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время они вышли на улицу, и внезапно между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

В ходе конфликта 45-летний гость достал из своего автомобиля отвертку и ударил в живот 28-летнего хозяина дома. После этого злоумышленник положил орудие убийства в машину и поехал домой. От полученного ранения пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

За совершение убийства правоохранители задержали жителя пгт Новая Водолага и изъяли вещдоки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В полиции также добавили, что задержанного ранее уже судили за кражу.

Напомним, в Харьковской области ревнивец застрелил из дробовика свою бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.