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Под Харьковом мужчина убил друга отверткой http://www.segodnya.ua/img/article/7910/21_main.1485190705.png http://www.segodnya.ua/img/article/7910/21_tn.1485190705.png Харьков Во время посиделок между друзьями возникла ссора

Под Харьковом мужчина убил друга отверткой

Сегодня, 02:16

Во время посиделок между друзьями возникла ссора

Ссора привела к кровавому финалу. Фото: grim.com.ru
Ссора привела к кровавому финалу. Фото: grim.com.ru

В Нововодолажском районе Харьковской области мужчина убил знакомого, к которому приехал в гости. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, убийству предшествовали дружеские посиделки, во время которых мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время они вышли на улицу, и внезапно между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

В ходе конфликта 45-летний гость достал из своего автомобиля отвертку и ударил в живот 28-летнего хозяина дома. После этого злоумышленник положил орудие убийства в машину и поехал домой. От полученного ранения пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

За совершение убийства правоохранители задержали жителя пгт Новая Водолага и изъяли вещдоки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В полиции также добавили, что задержанного ранее уже судили за кражу.

Напомним, в Харьковской области ревнивец застрелил из дробовика свою бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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